海上风电安装平台“大桥海风”号在江苏南通交付
2024年05月19日10:42 | 来源：人民网－人民日报
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5月18日，2000吨自升式海上风电安装平台“大桥海风”号在江苏南通交付，多项性能指标达到国际领先水平。该平台具备2套25兆瓦级风机运输、安装一体化施工能力，最快48小时内可完成一台风机安装。
本报记者 李心萍 王伟健文 丁 凯摄（人民视觉）
《 人民日报 》（ 2024年05月19日 01 版）
(责编：方经纶、李楠桦)
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