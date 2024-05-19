5月18日，2000吨自升式海上风电安装平台“大桥海风”号在江苏南通交付，多项性能指标达到国际领先水平。该平台具备2套25兆瓦级风机运输、安装一体化施工能力，最快48小时内可完成一台风机安装。

本报记者 李心萍 王伟健文 丁 凯摄（人民视觉）

《 人民日报 》（ 2024年05月19日 01 版）

(责编：方经纶、李楠桦)

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