人民网北京5月19日电 （记者赵竹青）2024年5月18日至19日，中国科学院公众科学日迎来二十周年。本次活动以“砥砺二十载 科学新征程”为主题，中国科学院所属百余家科研院所和高校向公众开放，展示了最新的科研成果和前沿科技，50余位院士亲自讲解，线上线下活动丰富多彩，让公众尤其是青少年近距离感受科学的魅力。

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