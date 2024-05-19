5月13日至19日，是全国第34个节能宣传周，主题为“绿色转型，节能攻坚”。

为积极响应国家节能减排号召，宣传和推动节能低碳理念，国务院国资委机关服务中心采取“能耗状况综合诊断、节能理念实践强化、控能行为一体联动”的形式，创新开展节能降碳宣传实践活动——

着眼能耗诊断的专业性，机关服务中心会同南方电网综合能源股份有限公司成立工作专班，采取现场踏勘、收资分析、现场诊断、数据测试等方式，对能耗现状进行“全面体检”，科学论证节能攻坚重点和调整转型方向。

聚焦节能管理的全员性，14日上午，机关服务中心紧紧围绕“绿色转型，节能攻坚”主题，在办公区开展环保兑换、签名承诺、环保答题、科普打卡等系列宣传活动，传播绿色发展理念，强化节能降碳意识。

注重控能行为的协同性，机关服务中心修改完善《国资委机关公共区域照明管理办法》，实行照明开关标签化，明确常开、常闭灯具，构建“昼间物业保洁人员+夜间安保巡逻人员”联合控灯机制，有效避免长明灯现象，将节能降耗行为融入机关后勤保障的全链条、全过程。

(责编：方经纶、章斐然)

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