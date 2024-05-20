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银行业保险业：

做好金融“五篇大文章”（锐财经）

本报记者 李 婕
2024年05月20日06:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　江西省赣州市章贡区通过政策引导、金融扶持等措施，鼓励引导“专精特新”企业走科技创新之路，推动产业高端化、智能化、绿色化发展。图为日前工人在赣州市章贡区一家公司生产车间赶制磁选设备。
　　胡江涛摄（人民视觉）

　　银行业保险业迎来又一重磅文件。近日，国家金融监督管理总局印发《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》（以下简称《指导意见》），围绕发展新质生产力，落地落细科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，提高金融服务实体经济的质量和水平提出具体举措。在专家看来，“五篇大文章”指向经济结构转型升级和高质量发展的关键领域，银行保险机构应以《指导意见》印发为契机，加快转型创新，提高服务实体经济和自身稳健发展能力。

　　提升服务实体经济质效

　　中央金融工作会议指出，“要着力营造良好的货币金融环境，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。”“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。”

　　国家金融监督管理总局有关部门负责人表示，金融“五篇大文章”明确了金融支持高质量发展的重点任务和实现路径，为提升金融服务实体经济质效指明了方向。

　　《指导意见》提出做好金融“五篇大文章”的主要目标。未来5年，银行业保险业多层次、广覆盖、多样化、可持续的“五篇大文章”服务体系基本形成，相关工作机制更加完善、产品更加丰富，服务可得性、覆盖面、满意度大幅提升，有力推动新质生产力发展。

　　例如，在科技金融领域，要求针对科技型企业全生命周期的金融服务进一步增强，对研发活动和科技成果转移转化的资金和保险保障水平明显提升，科技金融风险分担机制持续优化，努力形成“科技—产业—金融”良性循环。

　　“金融活，经济活；金融稳，经济稳。”招联首席研究员董希淼对本报记者表示，“五篇大文章”指向经济结构转型升级和高质量发展的关键领域，做好“五篇大文章”是金融服务实体经济的支撑点，也是金融机构优化业务结构、实现高质量发展的立足点。银行保险机构应以《指导意见》印发为契机，加快转型创新，探索完善专营组织架构、专门风控制度、专业产品体系、专项考核机制等，在提高服务实体经济质效的同时提升自身稳健发展能力。

　　优化金融产品和服务

　　日前，“上海小微普惠保险”首批产品上线。产品专门面向上海地区小微企业及个体工商户，提升其在生产经营及人身安全等方面的风险防御能力。首批产品上线，也是上海保险行业在服务小微企业领域迈出的重要一步。

　　做好金融“五篇大文章”，需要落实在产品和服务上。《指导意见》围绕优化“五篇大文章”金融产品和服务提出具体要求。以普惠金融为例，提出聚焦痛点难点加强普惠金融服务。银行保险机构要公平对待各类所有制企业，持续加大对民营、小微企业和个体工商户的金融支持。鼓励开发符合小微企业和个体工商户需求的产品和服务，加大首贷、续贷、信用贷、中长期贷款投放。

　　中国人民银行近日发布的报告显示，一季度我国贷款总体需求指数为71.6%，环比上升10.1个百分点，其中小微企业升幅高于大型企业和中型企业。3月末普惠小微贷款同比增长20.3%，超过全部贷款增速。

　　“今年以来，金融机构加大对普惠金融等领域的支持力度，信贷结构持续优化。”董希淼认为，做好金融“五篇大文章”，金融机构应进一步强化金融资源投向管理，加大资源倾斜力度。同时优化内部流程，提高服务效率。总行（总公司）可对分支机构充分授权，实现高效率审批，更好地满足用户对资金和服务的时效性要求。

　　发挥银保机构职能优势

　　做好金融“五篇大文章”，各家机构如何各展所长？

　　《指导意见》明确，发挥银行保险机构服务“五篇大文章”的职能优势。具体来看，全国性商业银行要充分发挥主力军作用。大型商业银行要做优做强，走内涵式发展道路，增强金融科技核心竞争力，发挥网络渠道、业务功能协同等优势，提升“五篇大文章”综合金融服务能力。

　　中小银行要立足当地开展特色化经营。城商行和民营银行要发挥服务城乡居民、服务中小企业、服务地方经济的生力军作用，注重利用管理半径短、经营机制灵活等优势，针对性优化“五篇大文章”金融产品和服务。

　　“银行保险机构做好‘五篇大文章’，应基于资源禀赋和自身能力。”董希淼说，对大型银行保险机构而言，应统筹安排，推动“五篇大文章”齐头并进、协调发展；中小银行保险机构应基于区域、行业、客户的特点和需求，聚焦重点，做好普惠金融加一项特色业务。此外，大中小银行保险机构都应利用大数据、人工智能等先进技术夯实数字金融底座和能力，真正让金融服务无处不在、触手可及。

　　国家金融监督管理总局有关部门负责人表示，要加强监管与货币、财税、产业、环保等政策协同联动，充分调动政府、企业、市场等各方面积极性。推动形成各类金融手段相互补充、金融机构各司其职、“五篇大文章”融合发展的生动局面。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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