■ 受访专家：北京大学经济学院教授 苏 剑

近日，游客在河南洛阳龙门石窟参观游览。

贺路启摄（人民图片）

彭博社近日以“中国较小城市正在蓬勃发展，二三线城市吸引更多人和品牌”为题报道称，如今，从大城市返乡创业的一批“逆向迁徙者”正改变“低线城市”面貌。这些城市的街道上，快餐店、珍珠奶茶店和电动汽车经销商如雨后春笋般涌现，以迎合拥有更多可支配收入的返乡人员和当地居民的需求。去年下半年，中国较小城市消费者几乎所有类别的月度支出都加速增长。

该报道引用专家分析称，中国将更多资源转到大城市以外地区，此类举措正在缩小城乡差距并激发县域经济活力。

近年来，中国二三线城市消费市场火热。“下沉”正在成为消费市场新亮色、新图景，也成为经济社会发展关键词之一。中国连锁经营协会发布的“中国城市便利店发展指数”显示，2023年全国多个城市的便利店门店数量实现正增长，进一步向四、五线城市及县域级市场下沉。下沉市场越来越受到线上线下品牌方的关注。

二三线城市消费热主要体现在两方面：一是消费热点从大城市向中小城市转移；二是二三线城市居民消费升级。以旅游业为例，今年一季度，国内旅游人数和游客总花费同比增长都在20%左右，并呈现出从大城市向中小城市扩散的特征，有力带动了二三线城市餐饮、住宿、购物、娱乐等消费。飞猪数据显示，除传统的机票、酒店、景区门票之外，下沉市场用户的旅游消费类目在迅速扩容，租车自驾游、房车游、精品小团游、研学游等越来越多地成为下沉市场中常见的旅游消费内容。

消费市场的下沉并不意味着居民消费降级。相反，二三线城市消费者对高质量商品的消费意愿和消费能力都有所提高。国内消费的主力军正在从大城市向小城市扩散，二三线城市居民正在成为新一轮消费升级的中坚力量。

“雁阵模式”是一个经济学概念，指不同发展水平的地区通过产业转移，各自形成比较优势，实现大城市带动小城市发展的目标。从全球范围看，“雁阵模式”具有一定普遍性。国家在发展过程中，一般都会经历产业转移的过程，从而形成“雁阵模式”。

如今，中国二三线城市消费市场火热就是“雁阵模式”的表现之一。大城市发展起步较早，发展成本也越来越高，而小城市生产成本相对较低，商品及服务具有价格优势，发展空间和潜力较大。在此背景下，一些产业逐渐从大城市向小城市转移，小城市随之崛起，与大城市的收入分配差距逐渐缩小。可以说，做好“雁阵模式”产业承接，对推动区域协调发展、促进经济平衡发展都具有重大战略意义。

产业转移往往会带来人才转移。二三线城市蓬勃发展的同时，年轻人返乡热潮也成为备受关注的趋势。一方面，二三线城市逐步崛起，就业机会增多，吸引大量人才返乡；另一方面，人才返乡促使二三线城市人力素质提升，进一步提升当地发展水平。两者相辅相成，形成良性循环。

二三线城市的消费热潮，是产业布局调整的结果，也会进一步推动经济布局优化。同时，消费作为经济增长的动力之一，将改变二三线城市相对落后的发展面貌，助力实现共同富裕。此外，产业转移对二三线城市的社会治理与营商环境提出了更高要求，将推动二三线城市提升公共服务质量。

未来，越来越多城市将扩大消费规模，提升消费水平，共享发展机遇。二三线城市要实现高质量发展、加快融入全国经济发展大局，需各方形成合力。地方政府部门需要在区域乃至国家经济发展的大棋盘中明确自身定位，突出自身优势，发挥自身潜力。同时，要在法治、医疗、教育、住房等不同领域提供高水平的公共服务，构建良好的营商环境，为企业投资、百姓消费消除后顾之忧。企业需要努力开拓更广阔的市场，持续把更多中高端产品和优质服务带到二三线城市及以下地区，满足消费者日益多元化的消费需求。同时，要积极承担社会责任，提供就业岗位，提高员工收入，为消费市场注入动能。

挖掘二三线城市消费潜力，为经济增长提供更多动力——中国经验对其他国家、尤其是发展中国家来说，有一定借鉴意义。

（张岳怡采访整理）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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