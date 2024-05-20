本报记者 张 帆 李凯旋

2022年6月，习近平总书记在四川考察时来到极米光电有限公司，强调“推进科技创新，要在各领域积极培育高精尖特企业，打造更多‘隐形冠军’，形成科技创新体集群”。

加力研发创新，做强自主制造，拓展海外市场，极米连续多年成为我国投影机市场出货量和销售额领先的品牌，去年极米出货量居全球家用投影市场前列。

加力研发创新，提升用户体验

曾经，投影仪价格较贵、使用不便，大多用于办公和教育。瞄准市场需求，推动投影仪走进千家万户，极米开启了“追光”之旅。

更轻薄的机身、更优质的画质、更便捷的操作系统，这是极米研发团队设想的投影仪。2014年极米成立光学实验室，瞄准了关键的光源技术。“只有取得底层技术的突破，才能支撑起产品创新。”极米科技股份有限公司董事长钟波说。

采用双光路设计，投影行业LED光源的亮度得到提升；自主研发具备画幕对齐、智能避障、墙面颜色自适应等功能的鹰眼感知系统，让投影仪实现“开机即用”……极米凭借自主创新，2018年成为中国投影机市场出货量领先的品牌。

轻声“唤醒”投影，原本空旷的墙面上便多了一扇“窗”，树叶随风拂动；关闭房间灯光，投影画面随之变化明暗……“我们的最新产品使用自主研发的激光融合光学架构和全自动光圈，不仅让激光更接近自然光谱，还能根据环境光自动调节亮度。”极米研发总监陈怡学说。

以科技创新提升用户体验，是极米开拓市场的关键。为规避普通三色激光投影散斑和彩边重影问题对视觉舒适度的影响，极米放弃了开发完毕的原型机，顶住压力寻找新路。“更好满足消费者需求，意味着企业不能守着旧技术、停在‘舒适区’。”陈怡学说。

2021年以来，极米研发投入累计超10亿元，研发团队规模拓展到超过600人。研发人员以“宽光谱+窄光谱”光源技术路线为思路，不断调整光源“配方”，经过一年多努力，自研混合光源技术，提升了观影体验。

截至2023年6月底，极米已获得授权专利866项。“对新产品的每一条构想，团队都要经过数月甚至数年的攻关。”极米整机结构研发负责人贾家东说，“我们将向前的每一小步努力转化为消费者的体验感。”

做强自主制造，管控产品质量

模具制作、镜片成型、镜片镀膜、检测，光学镜片走下产线……走进极米光电有限公司光学元件工厂，生产井然有序。

为何要追求自研自造？创业初期，极米的光机、镜片等部件还需其他企业代工。随着研发创新加快，代工模式限制了发展。

下定决心，极米开始打造属于自己的工厂。投资15亿元，全产业链光学基地——宜宾极米智能光电产业园拔地而起。目前极米拥有投影整机生产线6条、镜头生产线6条、光机生产线8条，投影仪年产量达到近100万台，同时具备自研自造光学镜片、投影光机、投影整机能力。

“我国是制造大国，要努力提高自主创新能力，加快向制造强国转变。”习近平总书记的殷殷嘱托，为极米指明了方向。

“超精密车床、精密加工中心设备、带坐标的三维测试仪，都在行业领先。”穿行在工厂里，极米质量总监蔡玉光如数家珍。投影仪所需精密部件多，为保证核心光学镜片要求，极米加大设备投入。以光学镜片为例，目前极米制造精度达到纳米级，相当于一根头发丝直径的八万分之一。

深耕制造的同时，质量管控也落到实处。极米与产业链各合作伙伴一起，建立和优化了41类物料在投影仪行业的可靠性及质量管控方面的标准和要求，从研发到管理均贯彻“零缺陷”的工作要求。2023年5月，极米率先提出将产品质保期由1年延保至2年，产品竞争力显著提升。

2023年9月，极米与国内主要投影品牌以及电商平台共同签署《中国投影行业高质量发展倡议》，倡导投影品牌加强技术创新，提升产品质量和服务质量。

拓展市场空间，把品牌擦得更亮

2016年，极米迈出拓展海外市场的步伐，在美国硅谷成立首个海外办事处。

国际竞争是产品硬实力的比拼。极米的新品接连上市，凭借功能先进、质量可靠的优点受到国外用户青睐。2023年，极米在全球家用投影市场出货量份额达到6.5%，排名靠前。

“没想到投影仪还能做成这样！”2018年，极米在日本推出整合吸顶灯、投影和音响3项功能的智能投影吸顶灯，连续多年位居日本家用投影仪市场销量前列。

极米科技CEO肖适认为，极米在海外成功的关键在于坚持本地化路线。“以日本团队为例，绝大部分成员是当地人。他们细致调查用户需求，为产品开发明确方向。”肖适解释，日本住房标准化程度高、面积相对较小，功能丰富又少占空间的投影吸顶灯精准满足了消费者需求。

目前，除了线上渠道，极米产品已进驻全球4500家门店，覆盖100多个国家和地区。

近日，第三批综合保税区维修产品目录发布，投影仪被纳入其中。极米光电有限公司运营总监桂文文说，未来极米将在宜宾综保区开展投影仪的保税检测维修业务，“研产销修一体化”会助力企业进一步开拓市场。

“海外投影市场仍有较大增长空间，极米将不断拓展国际市场，把品牌擦得更亮。”钟波说。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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