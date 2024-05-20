本报记者 汪志球 孟海鹰 门杰伟

4月中旬，在吉林大学遴选资助项目评审会现场，由企业、投资机构、专家等组成的评审团队热烈讨论40多个初选项目，研判科创能力、市场前景、商业潜力等。这是吉林省长春市与吉林大学共建的吉林大学概念验证中心举办的一场活动，遴选出的优质项目将得到全方位服务。

在长春，有高等院校49所、独立科研机构83家，在校大学生近60万人。如何更好地将科教资源优势转化为发展优势？

2023年9月，习近平总书记主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时强调，要以科技创新推动产业创新，加快构建具有东北特色优势的现代化产业体系。推动东北全面振兴，根基在实体经济，关键在科技创新，方向是产业升级。

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，长春市克服难点、打通堵点，着力以科技创新推动产业创新，推动科教资源赋能产业发展。

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所在光电领域拥有多项前沿技术成果。“长春市为光机所‘量身定制’了产业园区，打造‘光学+制造’‘光学+医疗’产业集群。”长春光电信息产业园负责人王胜楠说，一批企业在此快速成长。

政产学研协同，地校院企携手。2023年，长春市政府联手高校、科研院所成立科技成果转化战略合作委员会，筑牢人才“蓄水池”、建强创新“策源地”、打造转化“生态圈”，协同打造合作平台载体。

吉林大学与长春新区共建吉兴产业园，主要承接吉林大学的科技成果转化；长春理工大学与长春净月高新技术产业开发区共建芯光产业园；中国科学院长春光机所与长春新区共建长智光谷产业园……截至今年2月，长春首批合作共建的8个科技产业园区已有5家正式运营。

聚焦科技成果转化，长春市去年以来组建4个科技成果转化专班，走进高校和科研院所发掘适合本地转化项目300余项。“靠前服务、主动服务，以科技创新推动产业创新。”长春市科技局局长于柏生说。

吉林大学汽车工程学院靳立强教授团队自主研发的自动轮智行底盘技术，就是成果之一。在政府大力支持下，靳立强的公司成功落地长春市高新创投产业园，实验室成果走向市场。

走进长春市麦迪克智行汽车科技有限公司，在工作人员操控下，两侧车轮内扭，样品车原地转圈。“这一新技术即将应用于一款车型，公司已与国内多家企业合作。”靳立强说，在通过概念验证中心遴选后，该项目获得了长春未来种子基金提供的150万元中试资金支持。

2023年，长春设立总规模10亿元的长春未来种子基金，推动小企业、小项目长成“参天大树”。长春国投集团董事长徐国斌介绍，基金聚焦科研院所成果转化，首期种子基金32个项目完成全部投资。

围绕破解技术瓶颈，去年以来长春市立项实施科技攻关“揭榜挂帅”，推动车载软件等一系列技术难题加速突破；举办成果供需对接等各类科技创新活动850场；选派业务骨干担任科技成果转化服务专员，深挖高校、科研院所的可转化项目；实施“双融”工程，选聘50名企业管理人才到高校、科研院所兼职“产业教授”，选派126名院校科技人才到企业担任“科创专员”。

2023年，长春市科技成果本地转化增长141%，通过评价的科技型中小企业较2022年增长193%。

“长春将以创新思维谋发展、以创新平台聚要素、以创新赛道育产业，打响创新突破攻坚战，让创新先锋站前台，让创新主体坐主位，让企业、高校、科研院所唱主角，加快发展新质生产力。”吉林省委常委、长春市委书记张恩惠说。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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