数据来源：中国人民银行

制图：蔡华伟

本报北京5月19日电 （记者吴秋余）近日，中国人民银行发布最新数据显示：今年一季度，我国绿色贷款保持高速增长，截至一季度末，本外币绿色贷款余额33.77万亿元，同比增长35.1%，高于各项贷款增速25.9个百分点，一季度增加3.7万亿元，季度增量创历史新高。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为11.21万亿元和11.34万亿元，合计占绿色贷款的66.8%。

分用途看，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为14.57万亿元、8.72万亿元和4.79万亿元，同比分别增长31.4%、39.4%和34.4%，一季度分别增加1.48万亿元、8536亿元和5757亿元。

分行业看，电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额7.89万亿元，同比增长31.3%；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额5.62万亿元，同比增长16%。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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