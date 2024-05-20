本报记者 王伟健

一双看似普通的手套，轻薄柔软，却能够承受机械切割的剧烈冲击；回收的矿泉水瓶经过粉碎、造粒、熔融等工序，可以制造成端庄优雅的礼服；废弃的医用防护口罩在自然环境中能被生物降解，变成二氧化碳和水，整个过程零污染……走进位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇的国家先进功能纤维创新中心，各种“本领”非凡的纤维产品令人目不暇接。

盛泽镇是全球纺织行业集聚度最高的地区之一，各类纺织品年产量超130亿米，拥有“从一滴油到一匹布”的完整产业链供应链。背靠这座纺织重镇，盛虹控股集团牵头组建的国家先进功能纤维创新中心，是新材料领域7个国家制造业创新中心之一，也是全国第一家由民营企业牵头组建的国家制造业创新中心。

聚焦行业需求，开展关键共性技术研发

用涤纶纤维进行编织造型，再涂上特定动物胶原，便可造出人工血管。一直以来，人工血管高度依赖进口，价格贵且被限量供应。中国工程院院士徐卫林及其团队长期研发攻关，但因缺少符合要求的纤维丝，导致项目难以更进一步。

一次受邀来创新中心参加学术交流会，徐卫林谈起研发中遇到的这一困难。“或许我们可以帮忙。”创新中心董事长梅锋当场提议，创新中心围绕高端用纤维材料及纺织品、功能纤维新材料、前沿纤维新材料等领域，已取得一系列突破性成果，正待链接产业、投入应用。

2022年5月，创新中心召集研发人员进行技术攻关，聚酰胺纤维实验室副主任陆一神是其中一员。他告诉记者：“最大难题是让纤维实现‘无锑化’。”据介绍，聚酯纤维材料聚合反应大都以锑氧化物为催化剂，出于健康考虑，不适用于人体植入。

为从千百种化学物质中找到一种与人体相容性最高的催化剂，研发人员夜以继日、反复实验。新型催化剂开发验证、通过产业化推广推动建立纤维绿色制造新模式……一个个难题被攻克，创新中心造出适用于人工血管的纤维丝。

“无锑纤维”只是成果之一。成立4年多，创新中心上百名研发人员紧密合作，持续开展行业关键共性技术攻关。“接下来，我们将从国家战略布局出发，汇聚更多创新资源，瞄准新原理、新工艺、新技术，补短板、锻长板，推动行业高质量发展。”梅锋说。

搭建研发平台，完善技术创新供给体系

传统工艺纺出的纤维丝，通常是乳白色，织成面料后要进行印染，这一过程会产生大量废水。创新中心高性能纤维项目负责人刘庆备带领团队，尝试走一条不同的技术路线，制备“先天”带有各种颜色的共聚着色间位芳纶。

一大早，实验室里到处是忙碌的身影，一场共聚着色的实验正在进行。刘庆备时而给容器加料搅拌，时而按动设备按钮，紧盯屏幕上的数据变动，不时用笔记录。

刘庆备此前在一家企业负责技术研发，在共聚着色领域做了十几年研究，但一直未能取得实质性进展。“发色基团难找，实验设备要求高，制备工艺严苛，难题一大堆。”刘庆备说，到创新中心才1年多，团队研究就取得很大进展。

“以前搞技术攻关只能靠一己之力，势单力薄。创新中心采用‘公司+联盟’模式，股东单位集聚十几家领军企业及知名高校、科研院所，构建了创新中心联盟，在人才、资金、设备和行业资源等方面都有充分保障，创造了很好的科研条件。”刘庆备说。

梅锋介绍，创新中心建立起一套完善的技术创新供给体系，不仅汇集了一批院士、专家、学科带头人等，建设了高分子合成实验室、纺丝成型实验室、纳米纤维实验室等，还搭建了中试基地、先进功能纤维公共服务平台、工业设计研究院等一系列创新平台。

创新中心为刘庆备组建了一个9人项目团队；动用资源，四处寻访发色基团；还投入数百万元搭建起一条中试线，进行产品验证……

创新供给充足，刘庆备团队从实验室出小样，到产品在中试线上试生产，整个过程不到一年。“用不了多久，共聚着色芳纶就可以量产了。”刘庆备说。

服务产业发展，加速创新链和产业链融合

新材料是新型工业化的重要支撑，是国家大力发展的战略性新兴产业之一，也是加快发展新质生产力的重要产业方向。

成立以来，创新中心参与科技部国家重点研发计划项目4项，牵头承担省级、市级技术攻关及产业化项目各1项，自研项目20项。但在梅锋看来，这还远远不够：科技成果只有“走出实验室、走上生产线”，才能真正发挥价值。

水木新材料科技有限公司成立于2020年，承接着清华大学相关科技成果的转化落地，在纳米纤维等领域的产业化上取得了很多突破，可以将纳米纤维丝的直径做到60纳米以下。

虽然在技术方面有优势，但企业也面临很多“成长的烦恼”：成立时间不久，所在地缺乏产业链配套，发展并不顺畅。“我们有技术，但不了解市场需求，缺乏行业资源。一些产品生产出来，积压在仓库卖不出去。”水木新材料公司董事长母敏说。

为了走出发展困境，水木新材料公司找到创新中心。2023年3月，双方决定深度合作。“创新中心股东涵盖了国内纺织纤维完整产业链，且所在地盛泽是纺织重镇，市场广阔。”母敏说。

很快，水木新材料公司将3条生产线搬到了盛泽，与创新中心共同成立研发项目小组，在一个办公室里协同研发。目前，双方正合作开展新项目，专注防水透湿面料、高端空气过滤材料、增韧材料、医用美妆等方面的研发生产销售。

“我们准备先期投入5亿元，有创新中心的助力，我们对未来的发展充满了希望。”母敏说。

通过推动科技创新，加速创新链和产业链融合，带动产业链不断升级，是创新中心的重要使命。盛泽镇经济发展和改革局副局长周玺表示，要充分培育和挖掘创新“源动力”，加强创新中心与企业的对接，推动科技成果加快转化为现实生产力，持续推进纺织产业转型升级。

2023年，江苏省新材料规上企业实现营业收入1.6万亿元。聚焦新材料等16个先进制造业集群重点攻关方向，江苏强链补链延链，构建完善以国家实验室为引领的创新链，着力打造具有全球影响力的产业科技创新中心。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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