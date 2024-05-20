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围绕三方面需求，布局50项重点标准

推动成渝交通一体化更进一步

本报记者 韩 鑫
2024年05月20日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年是成渝地区双城经济圈建设的第五年，区域合作进入聚力推进、深度融合的新阶段。

　　日前，《推动成渝地区双城经济圈综合交通运输高质量发展标准体系》（以下简称“成渝综合交通标准体系”）印发，以推动成渝地区交通一体化进一步发展。这一标准体系有何特点？将对推动两地经济社会发展有何意义？在近日交通运输部举行的专题新闻发布会上，相关部门负责人进行了解读。

　　聚焦基础设施、运输服务、协同管理等需求

　　“发布成渝综合交通标准体系，目的是以标准提升助力经济高质量发展。”交通运输部科技司司长徐文强说，具体来说，就是通过建立部省联动、区域协同的高效能标准化工作机制，加快制定一批特色鲜明、科学适用的高水平标准，推动成渝地区综合交通运输高质量发展。

　　徐文强介绍，这一标准体系突出了交通基础设施互联互通、运输服务一体衔接、运行管理协同联动三方面的需求，共布局50项重点标准，包括两地要联合立项、共同制定、协同发布的区域性地方标准28项；鼓励先行先试、强化实施应用的国家标准和行业标准22项。

　　标准体系部署了几方面重点工作：

　　在提高综合交通网建设质量方面，将加快山区高速公路改扩建标准制定，支撑高速公路扩能改造，提升路网通行能力。同时，完善山区水上旅游航道建设标准，挖掘精品航线与旅游资源叠加效应，助推交旅融合发展。

　　在促进物流降本提质增效方面，将加快集装箱多式联运运单、集装器具循环共用等标准制定，推进“一单制”“一箱制”发展。

　　如何以标准培育壮大新质生产力？徐文强表示，将研究高速公路智能化、内河码头自动化等标准，统一汽车充换电设施和加氢设施运营服务标准，服务智慧公路、智慧港口建设。

　　两地已实施一系列智慧绿色重大基础设施项目

　　“近年来，两地在基础设施互联互通方面落地实施了一系列智慧、绿色重大项目。”重庆市交通运输委员会副主任郝祎说。

　　看陆上，成渝中线高铁、成渝高速扩容改造加快推进，在建和已建川渝间省际高速公路通道21条；看水上，万州新田港二期工程、嘉陵江利泽航运枢纽建设全面提速，两地交通基础设施“连点成线、连线成网”。

　　看出行，重庆中心城区与成都都市圈城市轨道交通、地面公交实现了“一卡通”“一码通”，两地300多个汽车客运站、1123条线路实现联网售票；看治理，“川渝通办”线下“异地可办”、线上“全程网办”，“跨省通办”从“能办”向“好办”转变。

　　此前，围绕成渝智慧高速“是什么”“建什么”“怎么建”，两地共同发布了《智慧高速公路》系列区域性地方标准，成为成渝地区联合制定发布的首个区域性地方标准。

　　“标准发布以来，已经在成都绕城高速、四川成宜高速、重庆石渝高速、渝湘高速等路段进行实际应用，支撑两地建成智慧高速2000余公里。”四川省交通运输厅副厅长胡洪波表示，以成宜高速为例，全线157公里实现对车辆运行情况、路面状况、天气情况、突发事件等的全天候监测和自动预警。

　　“此次发布的成渝综合交通标准体系，充分考虑了交通基础设施数字化转型升级，以及智能化技术在运输服务中的重点应用需求。”胡洪波说，这一标准体系未来将在促进交通基础设施数字化绿色化协同发展、提升运输服务质量效能、数智赋能交通高效治理等方面起到积极的助力作用。

　　交通运输行业标准体系日趋完善

　　标准是促进互联互通的重要桥梁和纽带，对推动区域协同发展、建设全国统一大市场具有重要作用。

　　“截至目前，成渝地区双城经济圈围绕智慧交通、大数据应用等领域，发布9项区域协同地方标准。”国家市场监管总局标准创新管理司副司长柳成洋介绍，此外，京津冀发布区域协同地方标准86项，涉及交通、生态环境等多个领域；长三角在数字政府、交通等领域制定区域协同地方标准36项；粤港澳大湾区公布183项“湾区标准”。

　　“十四五”以来，交通运输部不断强化标准体系顶层设计，涉及综合交通运输、智慧物流、安全应急、绿色低碳等重点领域。截至去年底，交通运输现行有效国家标准908项，行业标准3145项，地方标准2405项，交通行业各项工作基本实现了“有标可依”。

　　在支撑综合立体交通网建设方面。以“联网、补网、强链”为重点，制定发布一系列综合交通运输标准，支撑了全国25个枢纽城市和超过300个货运枢纽项目建设。

　　在推动交通装备升级方面。以数字化、绿色化为重点，制定实施基于NFC（近场通信）的集装箱电子箱封、寄递无人车等标准，促进多式联运装备、载运工具和新型装备技术的推广应用。

　　在提升运输服务品质方面，强化“互联网+政府服务”，通过制定道路运输、水路运输、海事执法等电子证照标准，累计支撑发放电子证照1500多万张。

　　“此次成渝综合交通标准体系的印发，是推进区域标准化工作创新发展的新的有益探索。”柳成洋表示，接下来，将继续加强合作，更好发挥标准化在成渝地区双城经济圈建设中的作用。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月20日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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