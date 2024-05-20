本报记者 武少民 李家鼎

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引入科技和金融服务机构，帮助科研项目落地；搭建成果转化平台，加速产业集聚；对接京津冀优质项目，促进区域协同创新……自去年开园以来，天津天开高教科创园已累计注册科技企业1700余家，推动一批技术水平高、市场前景好的项目实现转化。

打造科技创新策源地、科研成果孵化器、科创服务生态圈，是天津天开高教科创园（以下简称“天开园”）的目标。2023年5月18日开园以来，天开园积极创新发展模式，已累计注册科技企业1700余家，一批技术水平高、市场前景好的项目实现转化。天开园对推动科技成果转化、京津冀协同创新起到哪些作用？记者近日走进天开园，一探究竟。

强化服务能力，提高科技成果转化效率

位于天津市南开区的天津科技广场，毗邻南开大学八里台校区和天津大学卫津路校区。一年多以前，这里的8栋楼宇还是闲置状态。

“大学是城市重要的创新源头。”南开大学京津冀协同发展研究院秘书长张贵说，天津科教资源丰富，拥有30所普通本科高校、5所“双一流”建设高校，以及489个各类科研平台。如何将科教优势转化为创新动能，是一道亟待解开的考题。2023年4月，天津市人民政府公布《天开高教科创园建设规划方案》，优化配置创新资源，打造带动全市高质量发展的重要动力引擎和新的增长极。

天津科技广场总建筑面积近21.5万平方米的8栋楼宇由此盘活，2023年5月18日，天开园正式开园。

作为首批入驻园区的项目，天津大学生物可持续材料团队带着他们的科研成果“纳米纤维素”来到天开园，成立天津永续新材料有限公司。“在此之前，团队已经形成了稳定的合成工艺路线，但要进入中试阶段，需要大量资金。”天津永续新材料有限公司负责人刘朝辉坦言，团队成员都是高校师生，“实验室里是内行，市场上面是外行”，怎么融资、怎么让投资人感兴趣，一点经验都没有。

很快，在天开园服务团队的牵线下，刘朝辉认识了同在天开园刚刚“开业”的格桑创服（天津）概念验证管理有限公司负责人徐新元。“我们做的‘概念验证’，就是帮助初创企业越过科技成果与产业化发展之间存在的‘断层’。”徐新元介绍，他们为永续新材料量身定制了融资、推介方案，还通过详尽的市场分析提出了产品定位建议。“今年，我们已新增融资近3000万元，预计年产值可达到4800万元。”刘朝辉说。

像格桑创服这样的科技服务型企业在天开园不在少数。截至目前，天开园累计引入科技和金融服务机构225家，2023年兑现政策资金2.36亿元，入驻企业累计获得各类投资、贷款超过3.3亿元。除此之外，天开园还发布了“天开科创技术服务平台能力地图”，建立创业导师队伍，成立天津市概念验证中心、中试平台咨询委员会和天津市技术经理人发展促进会，还与启迪控股、执信孵化器两家知名孵化机构分别打造专业孵化器，围绕人工智能、医疗器械等领域开展孵化培育。

一核两翼多点，辐射带动能力不断增强

天开园着力构建“一核两翼多点”的发展格局。“一核”坐落在南开区，聚焦研发和孵化，汇集多所“双一流”名校；“两翼”错位衔接，分别位于津南区和西青区，突出转化和产业化，具备丰富的载体空间资源。为进一步增强辐射带动能力，今年2月，天津市将滨海高新区华苑科技园纳入天开园“一核两翼多点”空间发展布局。

走进位于津南区的天开园“东翼”——天开津南园，欧尚元智能装备有限公司的生产车间内一派繁忙景象。工人们爬上作业梯，对由500多根管道连接而成的大型仪器进行最后的检查调试。

“这是新型离焦设备，可以进行高纯度提取合成，主要运用在生物医疗和食品加工领域。” 欧尚元智能装备有限公司董事长张天惕介绍，这是公司和天津职业技术师范大学团队经过多年合作技术攻关的成果。今年3月初，公司在天开津南园的新生产基地刚启动，就接到了一笔5000多万元的订单。

“我们是制造业企业，不仅厂房面积需求大，科技成果转换落地速率要求也很高。” 张天惕介绍，天开津南园为企业提供了广阔的发展空间，新建厂区达5.6万平方米，相关部门还成立“一对一”服务专班，帮助企业申请到900多万元的科研奖励支持，加速了项目落地。

而在天开园“西翼”——天开西青园，天津常兴储能科技有限公司总建筑面积1.2万平方米的中试平台已经开始运行。望着生产线上组装完毕的钠离子储能电池，公司董事长、南开大学应用化学与工程研究所副研究员严振华难掩兴奋：“中试平台的顺利建成，让‘实验品’到‘产品’的距离又缩短了一大截！”

“为最大力度帮助资质优、潜力大、前景广的企业或项目成长壮大，我们推出了‘西翼金种子计划’，先期安排2亿元设立政府投资基金，建设4万平方米‘金种子基地’。”西青区副区长柴树芳介绍，天开西青园已搭建新能源电池材料产业转化等6个成果转化产业平台，加速形成产业集聚、协同发展的科创新局面。

“天开园核心区载体空间已接近饱和，需要寻觅更多的转化空间。”天津市科技局党委书记、天开园管委会主任朱玉兵介绍，未来，天开园将逐步扩容纳入条件成熟的园区、楼宇，在全市范围内形成辐射带动效应，有序强化核心区创新策源服务功能，以及拓展区的成果转化、基础配套功能，增强园区整体协同联动发展。

共享交流合作，助推京津冀协同创新

“这是一款储能新材料，可做成方便移动的存储介质，把暂时用不完的风电、光伏等绿色能源存起来，再应用于冷藏车、养殖场等场景内，起到调节温度、节能减排的作用。”天开集思拓（天津）新材料科技有限公司总经理孔繁华告诉记者，去年10月，他和团队带着这项科研成果从北京来到天开园创办公司，今年2月初便拿下首笔订单。

集思拓的订单，来自天津渤海化工集团。“在我们的海水养殖业务板块中，需要对海水进行加热，正好可以应用这项技术。”天津渤海化工集团研究总院副院长殷伊琳说。

“春节期间，在天津科技部门的推介下，河北唐山科技部门跟我们进行了对接。”孔繁华说，唐山的几家冷链运输、养殖和新能源领域的龙头企业对技术表示了极大兴趣，“合作方案正在快速推进。”

和孔繁华一样，在北京打拼多年的汪洋去年10月也来到天开园，创办天津白马星球智能科技有限公司。“我们从事AI数字人、语料数据大模型分析研究多年，技术相对成熟，已经到了对接市场、转化落地的发展阶段。”汪洋说，除了租金、税收减免等优惠政策，天开园还帮助他们对接了本地的康养中心、电商直播基地等上下游机构，让研发成果加快落地。

开园以来，天开园先后引进中关村硬创空间、启迪控股等北京科创平台项目，发挥中国医学科学院生物医学工程研究所、自然资源部海水淡化与利用研究所等单位对北京创新产业资源的链接作用，吸引生物材料和医疗器械创新中心、北京清微智能等一批优质项目落户，既为天开园发展赋能，又为北京企业提供了新的应用场景，实现合作双赢。

朱玉兵介绍，天开园的新增注册企业中，北京来源企业128家、河北来源企业78家。“下一步，我们将与京冀科技部门加强成果源头和中试验证平台开放共享，技术转移体系互联互通，技术转移人才联合培养，不断提高科技成果在区域内的转化效率。”朱玉兵表示。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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