本报记者 窦 皓

走进浙江宁波余姚市低塘街道塘创园小微企业聚集区，川原精工机械有限公司生产车间自动车床上，由压缩空气驱动的气动机械手来回运转，一个个轴承套圈便生产完成。作为从事汽车零部件生产的企业，川原精工仅轴承套圈每月便可生产约8000万只。

“所有机械手臂都是用压缩空气来完成上料和取料的动作，每次刀具切割轴承后也是靠压缩空气来冷却。”川原精工机械有限公司董事长严丰泽说，压缩空气的用电量能达到企业总用电量的1/3以上。

“虽然用气成本差不多，但以前传统的空压站是自己建，先期投资成本便需要300万元，压力管道还要请专业团队来安装，建好了请人维护又是一笔钱。”严丰泽说，现在只要有需要，安装团队上门铺设管道，免了建设场地，也省了维护成本。

沿着供气管道一路往外走，记者来到园区内的集中供气无人智慧空压站。打开卷帘门，伴随着机械轰鸣声，站内的空压机、冷干机、储气罐等设备正在运行。空气经过压缩等一系列程序后，存放在储气罐中，通过管道输送到园区内的企业，最大供气能力可达每分钟240立方米。

空压站内，一块智慧显示屏实时显示着各项设备的工作参数。智慧系统根据园区企业的实时用气情况，智能调节供气压力和六台空压机的工作频率，减少设备关停次数，避免用电损失，提升园区整体的供气能效。空压机遇到故障，系统不仅会自动报警，还能实现设备工作状态的智慧调配，确保企业用气不受影响。经过测算，相比企业自建空压站，共享空压站运行之后，园区全年可节约用电69万千瓦时，减少二氧化碳排放441.6吨。

此前，国网宁波余姚市供电公司在服务过程中，发现园区企业对压缩空气的需求比较大，便着手根据园区特点和企业需求，在园区内建造一座共享空压站，为企业集中供气。

“企业申请，我们便可以上门铺设管道，实现从安装到调试的全流程服务。”国网宁波余姚市供电公司综合能源事业部经理陈燃说，业务团队还会通过实地查勘，为企业建立用气模型，根据企业用气要求对站内设备、管网进行设计选型，集中解决中小规模企业由机组和管道选型不合理带来的能源消耗大、运行成本高的问题。

如今，陈燃和公司团队还将目光投向了新建的工业园区。“既有工业园区接入共享空压站，需要做好设备安装和线路改造，如果在工业园区新建时就能够做好规划，提前铺设，企业的使用成本还可以进一步降低，使用意愿也会进一步提高。”陈燃说，在余姚新建的河姆渡工业园，目前已经有多家企业签订协议，选择接入使用共享空压站。

如今，共享空压站在宁波已建成16座，相比企业自建空压站，同等规模下累计节电超1000万千瓦时。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经