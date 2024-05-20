人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

湖南强化省级政府引导基金建设

出资总规模将超200亿元

2024年05月20日06:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报长沙5月19日电  （记者孙超）记者从近日召开的湖南省省级政府引导基金生态大会了解到：湖南省级财政将在30亿元存量基础上，进一步打破基数、统筹财力用于引导基金出资，近年将新增投入170亿元，出资总规模达到200亿元以上。同时，湖南将通过与基金管理人深化合作的方式进一步扩大省级政府性基金规模。

　　湖南围绕产业引导、天使（种子）两个方向布局母基金，带动其他主体加大投入，通过母子基金方式，撬动社会投资。当前，聚焦于新能源、空天海洋、数字产业、新材料等领域设立子基金。同时，天使（种子）母子基金也在加快落地，专注于投早、投小、投科技，奋力抢占新赛道、培塑新动能。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月20日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
走进中国科学院，与科学“亲密接触”
　　在这个春末夏初的五月，科学的火花在无数好奇心中被点燃。5月18日至19日，中国科学院公众科学日迎来二十周年，超过一百个研究机构与三所高校再次敞开了它们的大门，邀请公众特别是青少年群体一同探索未知，体验科技的魅力。…
财经观察：消费市场总体呈现持续恢复态势
　　4月份，社会消费品零售总额35699亿元，同比增长2.3%； 1—4月份，全国网上零售额44110亿元，同比增长11.5%； 1—4月份，服务零售额同比增长8.4%…… 在扩大内需、促进消费相关政策带动下，今年以来，各地区、各领域不断创新消费场景、优化消费环境，消费市场总体呈现持续恢复态势。 国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华17日在国新办发布会上表示，具体来看，消费领域呈现三大特点： ——基本生活类和部分升级类商品消费稳定增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部