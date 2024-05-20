本报长沙5月19日电 （记者孙超）记者从近日召开的湖南省省级政府引导基金生态大会了解到：湖南省级财政将在30亿元存量基础上，进一步打破基数、统筹财力用于引导基金出资，近年将新增投入170亿元，出资总规模达到200亿元以上。同时，湖南将通过与基金管理人深化合作的方式进一步扩大省级政府性基金规模。

湖南围绕产业引导、天使（种子）两个方向布局母基金，带动其他主体加大投入，通过母子基金方式，撬动社会投资。当前，聚焦于新能源、空天海洋、数字产业、新材料等领域设立子基金。同时，天使（种子）母子基金也在加快落地，专注于投早、投小、投科技，奋力抢占新赛道、培塑新动能。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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