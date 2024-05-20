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中国科学院举办第二十届公众科学日活动

开放科研场所 组织“硬核”科普

2024年05月20日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月19日电  （记者吴月辉）5月18日，中国科学院第二十届公众科学日活动正式启动，本届活动主题为“砥砺二十载  科学新征程”。

　　自2005年起，每年5月，中国科学院院属科研院所和大学都会“打开大门迎客人”，开放国家级科研场所，组织“硬核”科普活动，以院士为代表的一线科技工作者与公众面对面，激发公众特别是青少年群体对科学的好奇心和探索欲。

　　今年，中国科学院精心打造了公众科学日20周年主场活动。步入中国科学院学术会堂，在陈润生院士与青少年的对话中感受对科学的求索；从翟明国院士的报告中看熟悉又陌生的地球；听科学家与AI虚拟人探讨人工智能的未来。学术会堂到创新文化广场上，以列车形象为载体，展示了中国科学院建院75年来的重要科技创新成果以及公众科学日20年来的经典时刻，从“科学春天站”去往“科学新时代站”，沿途可一览科技创新与科学普及两翼齐飞的发展历程。公众还可以走进周边的化学研究所、声学研究所、国家纳米科学中心、过程工程研究所和文献情报中心，体验美丽化学、探索声音奥秘、畅游纳米世界、了解“碳”生成过程，观看中国科学院科技成就展。

　　此外，本届公众科学日还呈上互动性高、体验性强的线上科普活动。科学家和知名网络主播搭档展开“云游中国科学院”线上直播，鼓励网友参与讨论。中国科学院官方科普微信公众号“科学大院”成体系地发布活动介绍和参观攻略，全方位拓宽公众科学日的参与渠道。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月20日 13 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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