本报记者 吴秋余

今年以来，我国稳健的货币政策灵活适度、精准有效，为经济回升向好营造了良好的货币金融环境。中国人民银行发布的今年一季度金融机构贷款投向统计报告显示，一季度，我国金融总量稳定增长，金融对实体经济支持力度保持稳固，人民银行更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，引导金融机构加大对国民经济重点领域和薄弱环节支持力度，金融支持重点领域力度持续加大。

数据显示，一季度工业、服务业和基础设施相关行业中长期贷款保持较高增速。截至一季度末，我国本外币工业中长期贷款余额23.43万亿元，同比增长23.6%，增速比各项贷款高14.4个百分点，一季度增加1.66万亿元；本外币服务业中长期贷款余额66.1万亿元，同比增长11.3%，增速比各项贷款高2.1个百分点，一季度增加3.54万亿元；本外币基础设施相关行业中长期贷款余额39.5万亿元，同比增长13.4%，增速比各项贷款高4.2个百分点，一季度增加1.97万亿元。

“从行业投向来看，新增贷款主要投向制造业、基础设施业、服务业等重点领域，房地产业贷款增速也有所回升。贷款行业投向结构持续优化。”中国人民银行调查统计司负责人张文红说。

作为一季度金融支持经济社会发展的亮点之一，绿色贷款保持高速增长，季度增量创历史新高。截至一季度末，我国本外币绿色贷款余额33.77万亿元，同比增长35.1%，高于各项贷款增速25.9个百分点，一季度增加3.7万亿元，季度增量创历史新高。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为11.21万亿元和11.34万亿元，合计占绿色贷款的66.8%。

与此同时，普惠金融各领域贷款增长较快。截至一季度末，普惠小微贷款余额33.41万亿元，同比增长20.3%，一季度增加2.38万亿元。农户生产经营贷款余额9.95万亿元，同比增长17.1%；创业担保贷款余额2935亿元，同比增长0.2%；助学贷款余额2129亿元，同比增长22.5%；全国脱贫人口贷款余额1.2万亿元，同比增长11%。

在金融支持科技创新方面，一季度贷款支持科创企业力度较大。截至一季度末，获得贷款支持的科技型中小企业21.73万家，获贷率47.9%，比上年末高1.1个百分点。科技型中小企业本外币贷款余额2.7万亿元，同比增长20.4%，比同期各项贷款增速高11.2个百分点。获得贷款支持的高新技术企业22.24万家，获贷率为55.4%，比上年末高1.2个百分点。高新技术企业本外币贷款余额14.84万亿元，同比增长13.6%，比同期各项贷款增速高4.4个百分点。

此外，一季度涉农贷款持续增长。截至一季度末，本外币涉农贷款余额60.19万亿元，同比增长13.5%，增速比各项贷款高4.3个百分点，一季度增加3.72万亿元。

招联首席研究员董希淼认为，一季度银行贷款呈现多方面增长趋势，主要体现在对实体经济的全面支持、重点领域的重点扶持和普惠金融质效的持续提升，金融不断加大对绿色发展、科技创新和乡村全面振兴等方面的支持力度，为经济社会高质量发展提供了有力的金融支持。

张文红表示，下一步，人民银行将保持信贷合理增长、节奏平稳，持续优化信贷结构，注重提升效能，切实加强对重点领域和薄弱环节的优质金融服务。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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