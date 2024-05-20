人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

央行发布一季度金融机构贷款投向统计报告

金融支持重点领域力度加大

本报记者 吴秋余
2024年05月20日06:23 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　今年以来，我国稳健的货币政策灵活适度、精准有效，为经济回升向好营造了良好的货币金融环境。中国人民银行发布的今年一季度金融机构贷款投向统计报告显示，一季度，我国金融总量稳定增长，金融对实体经济支持力度保持稳固，人民银行更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，引导金融机构加大对国民经济重点领域和薄弱环节支持力度，金融支持重点领域力度持续加大。

　　数据显示，一季度工业、服务业和基础设施相关行业中长期贷款保持较高增速。截至一季度末，我国本外币工业中长期贷款余额23.43万亿元，同比增长23.6%，增速比各项贷款高14.4个百分点，一季度增加1.66万亿元；本外币服务业中长期贷款余额66.1万亿元，同比增长11.3%，增速比各项贷款高2.1个百分点，一季度增加3.54万亿元；本外币基础设施相关行业中长期贷款余额39.5万亿元，同比增长13.4%，增速比各项贷款高4.2个百分点，一季度增加1.97万亿元。

　　“从行业投向来看，新增贷款主要投向制造业、基础设施业、服务业等重点领域，房地产业贷款增速也有所回升。贷款行业投向结构持续优化。”中国人民银行调查统计司负责人张文红说。

　　作为一季度金融支持经济社会发展的亮点之一，绿色贷款保持高速增长，季度增量创历史新高。截至一季度末，我国本外币绿色贷款余额33.77万亿元，同比增长35.1%，高于各项贷款增速25.9个百分点，一季度增加3.7万亿元，季度增量创历史新高。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为11.21万亿元和11.34万亿元，合计占绿色贷款的66.8%。

　　与此同时，普惠金融各领域贷款增长较快。截至一季度末，普惠小微贷款余额33.41万亿元，同比增长20.3%，一季度增加2.38万亿元。农户生产经营贷款余额9.95万亿元，同比增长17.1%；创业担保贷款余额2935亿元，同比增长0.2%；助学贷款余额2129亿元，同比增长22.5%；全国脱贫人口贷款余额1.2万亿元，同比增长11%。

　　在金融支持科技创新方面，一季度贷款支持科创企业力度较大。截至一季度末，获得贷款支持的科技型中小企业21.73万家，获贷率47.9%，比上年末高1.1个百分点。科技型中小企业本外币贷款余额2.7万亿元，同比增长20.4%，比同期各项贷款增速高11.2个百分点。获得贷款支持的高新技术企业22.24万家，获贷率为55.4%，比上年末高1.2个百分点。高新技术企业本外币贷款余额14.84万亿元，同比增长13.6%，比同期各项贷款增速高4.4个百分点。

　　此外，一季度涉农贷款持续增长。截至一季度末，本外币涉农贷款余额60.19万亿元，同比增长13.5%，增速比各项贷款高4.3个百分点，一季度增加3.72万亿元。

　　招联首席研究员董希淼认为，一季度银行贷款呈现多方面增长趋势，主要体现在对实体经济的全面支持、重点领域的重点扶持和普惠金融质效的持续提升，金融不断加大对绿色发展、科技创新和乡村全面振兴等方面的支持力度，为经济社会高质量发展提供了有力的金融支持。

　　张文红表示，下一步，人民银行将保持信贷合理增长、节奏平稳，持续优化信贷结构，注重提升效能，切实加强对重点领域和薄弱环节的优质金融服务。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月20日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
走进中国科学院，与科学“亲密接触”
　　在这个春末夏初的五月，科学的火花在无数好奇心中被点燃。5月18日至19日，中国科学院公众科学日迎来二十周年，超过一百个研究机构与三所高校再次敞开了它们的大门，邀请公众特别是青少年群体一同探索未知，体验科技的魅力。…
财经观察：消费市场总体呈现持续恢复态势
　　4月份，社会消费品零售总额35699亿元，同比增长2.3%； 1—4月份，全国网上零售额44110亿元，同比增长11.5%； 1—4月份，服务零售额同比增长8.4%…… 在扩大内需、促进消费相关政策带动下，今年以来，各地区、各领域不断创新消费场景、优化消费环境，消费市场总体呈现持续恢复态势。 国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华17日在国新办发布会上表示，具体来看，消费领域呈现三大特点： ——基本生活类和部分升级类商品消费稳定增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部