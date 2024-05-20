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扎实提高科学传播质量（创新谈）

吴月辉
2024年05月20日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　扎实提高科学传播质量，是厚植创新沃土、加快形成新质生产力的题中应有之义

　　

　　神舟十八号航天员顺利进驻中国空间站、嫦娥六号开启月球背面采样返回之旅、我国科学家首次实现光子的分数量子反常霍尔态、“柳江人”年代学疑团破解……近来，科技领域捷报频传，通过这些最新成果，公众不仅了解和学习到许多新的科学知识，也在潜移默化中提高了自身的科学素养。

　　科学普及是实现创新发展的重要基础性工作。扎实提高科学传播的质量，能有效推动新质生产力的发展。

　　科学传播是通过各种媒介和渠道，将优质的科学理论知识与成果以专业、准确、易懂的方式传递给公众，以促进科学文化的普及和科学素质的提高。

　　党的十八大以来，我国科学传播工作取得显著成就，面向大众普及科学技术知识、大力弘扬科学家精神、全面传播科学思想、积极倡导科学方法，有力促进了我国的科技进步与创新发展。

　　做好科研成果的科学传播，能够不断提升公众的科学素养，进而形成支持科研创新的良好氛围。

　　当前，我国科技创新成果竞相涌现，科学研究专业化程度不断提高，这对科学传播的质量和效果提出更高要求。

　　高质量的科学传播，需要提高专业性和权威性。要建立健全科学传播体系，加强科学传播人才的培养，提高他们的专业素养和科学素养，让科学传播人员具备更加专业的传播能力和更加权威的科学知识。

　　高质量的科学传播，需要加强互动性和参与性。传播者应该积极回应公众的问题和关切，鼓励公众参与科学讨论和实践，以促进科学文化的普及和科技创新的发展。

　　高质量的科学传播，还需要体现创新性和实效性。要以优质丰富的内容和群众喜闻乐见的形式做好科学传播，特别是要用好全媒体、数字化传播方式，以更有力的形式和手段，不断提高传播的整体效能。

　　扎实提高科学传播质量，是厚植创新沃土、加快形成新质生产力的题中应有之义。新质生产力的发展，需要在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。高质量的科学传播，能够让公众更加深入地了解科学知识和科技成果，提高科学素质和科技创新意识。相信在各方面共同努力下，科学传播质量一定能够不断迈上新台阶，为推动新质生产力发展营造良好氛围。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月20日 19 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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