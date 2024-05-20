原标题：银发经济潜能加速释放

面对老年人口数量快速增长、养老服务需求急剧上升态势，各地把握银发经济政策带来的新机遇，依托地域生态、历史文化等资源禀赋，积极培育银发经济新业态，提升养老产业发展质效，在“银”中育“金”，“银”中掘“金”，银发经济潜能加速释放。

加快产业布局

各地充分发挥市场的资源配置作用，推动养老服务提供主体多元化、服务方式多样化，大力培育发展养老产业。

在天津市河东区，首个银发经济产业园于去年底正式开园，这是天津积极应对人口老龄化、培育银发经济的重要举措。河东区民政局局长鞠世媛介绍，园区不仅囊括康养服务、康复理疗、配餐服务、法律服务等多个业态，还将联合相关康养专业院校与学术机构，构建银发经济产业研究院，开展养老产业大数据应用、项目咨询、云上资源共享等，未来面向社会提供大数据应用场景服务。

近年来，江西提出全面开展银发经济创新行动，布局规划一批银发经济示范园区，支持开展服务业扩大开放综合试点，建设若干合作示范区；打造一批银发经济标杆城市和示范园区，推进在服务业融合发展、制造业转型升级、新技术新业态培育上探索创新；打造一批健康服务产业示范园区，培育形成一批综合型养老基地。

江西省萍乡市依托优质的山水人文、红色文化资源和中医药优势，推进面向老年人的健康管理、养生保健、教育服务、旅游休闲等业态深度融合。萍乡市民政局副局长郭树萍介绍，通过实施“养老服务+行业”行动，创新和丰富了养老服务产业新模式与新业态，拓展旅居养老、文化养老、健康养老、养生养老等新型消费领域。

黑龙江省则相继出台《关于支持民办养老产业发展的意见》《黑龙江省“十四五”促进养老托育服务健康发展实施方案》等政策规划，引导推动医养康养产业、适老康复辅具产业、老年教育文娱产业、适老健康食品产业、养老保障产业等五大产业延链补链强链。

丰富产品供给

各地积极丰富老年人产品用品供给，推动建立和完善老年用品产品目录，广泛开发老年生活用品，更好满足老年人衣食住行等日常需求。

黑龙江省民政厅依托社会康复医院，建设适老化产品展示体验中心、产业发展中心、企业招商中心、商务洽谈中心等4个中心，在全国率先打造“医、养、康、护、旅、培、研、产”多业态的“1+4+N”现代养老服务示范综合体。

黑龙江省民政厅老龄工作处处长田元元介绍，通过注册“龙民康”养老行业品牌，构建起高标准的运营管理机制。目前，已推出服务商城、居家养老APP小程序、政府采购电子卖场、康复辅具预约租售服务，吸引38家企业进驻，提供800余种适老化产品和服务。

在江西鹰潭市余江区城东养老服务中心，民营企业鹰潭汇泉养老服务有限公司开设的老年人产品超市，提供一系列老年人日常用品、护理用品和康复辅具，有效满足了周边老年人的需求。该公司负责人介绍，公司还在社区养老食堂设置养老辅具展示区，让老年人亲身体验适老化产品，切身感受银发经济市场的新变化。

黑龙江大庆市深挖农业资源优势禀赋，将适老化食品产业发展纳入全市“1357”现代产业体系，目前已开发包括主食杂粮、奶制品、绿色果蔬加工品等上百种适老化产品。大庆市民政局养老服务中心专职副书记石靖玄介绍，大庆将积极推动适老化食品产业链条提档升级，推动康养旅游发展，持续叫响“百湖生态城，宜居康养地”城市品牌。

优化发展环境

各地持续优化完善规划土地、设施场所、财政税收、金融保险、人才队伍以及扶持奖补等各类政策，进一步优化养老服务业发展环境。

红烧鱼块、藜蒿炒腊肉、茄子烧豆角……中午时分，江西省南昌市青云谱区洪都街道洪鹏社区幸福食堂内，10余个菜品一字排开，散发出诱人的香味。“在这里用餐比家里还方便，饭菜可口，吃着放心。”85岁的周志雄老人对食堂的菜品和环境赞不绝口。

青云谱区民政局局长谢艳介绍，目前，青云谱区已将幸福食堂纳入为老助餐服务体系，食堂用水、用电、用气均享受民用价格，帮助企业更好降低运营成本。

黑龙江省黑河市爱辉区不断增强居家社区养老服务供给能力，利用区级闲置公产房屋，引入运营主体定向资助开办助老餐厅；鹤岗市兴安区持续优化日间照料室、社区影院等养老服务设施，积极推进“一刻钟助老服务圈”建设，目前已服务辖区老年人4000余人次。

为培育发展适老多元服务业态，天津市通过加大政策、金融等核心要素的支持力度，引导更多社会力量积极参与养老服务。农行天津北辰支行副行长李洪永介绍，为发挥金融优势支持天津市银发经济发展，农行天津市分行目前从优化审批流程、简化办理手续等方面入手，加大养老产业流动资金贷款、基本建设贷款等信贷投放力度，满足养老照护、老年医疗、健康服务等各类养老产业公司的融资需求。

江西省民政厅党组书记、厅长李明生表示，江西正在开展养老服务提质升级、银发经济创新发展、老年社会参与扩面“三大行动”，持续深化乡镇敬老院资源优化配置，打造区域养老服务中心，推进“一老一小幸福院”建设，积极推动老有所为、老有所学、老有所乐，为银发经济发展创造更好条件。（记者 赖永峰 周琳 吴浩）

(责编：方经纶、陈键)

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