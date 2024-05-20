原标题：新农人带动乡村产业振兴

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和什力克乡地处孔雀河中游，耕地面积10.47万亩，以种植香梨、棉花为主。近些年，当地农户采用的“梨园+棉田”农业发展模式，进入增产增收瓶颈期。

如何破解发展难题？和什力克乡党委书记薛惠敏认为，只有围绕乡村主导产业吸引关键人才，培育好本地人才队伍，才能持续带动乡村产业振兴。

当地2022年引进了新疆绿洲驼铃农业发展有限公司，通过企业流转5000亩土地建立绿洲农场，同时成立农业专业种植合作社，由棉花种植专业人才带领周边种植户共同打造万亩智慧农田。

该公司副总经理、总农艺师熊大振介绍，当前，棉花种植面临着从机械化向数字化、智慧化的高质量发展转型，加快新技术的集成应用，是提升棉花种植效益的有效途径。

记者在绿洲农场里看到，多光谱图像分析系统、虫情监测站、作物长势监测等田间智能化监测系统平稳运行，采集到的数据不断被传输至中控大屏，为棉花田间管理提供决策依据。数据显示，相较于传统种植，采用智慧棉田的绿洲农场去年产量提高40%，成本投入降低23%。

目前，和什力克乡种植棉花65000亩，去年棉花平均亩产410公斤，较上年提高了60公斤，去年全乡人均收入27351元。

和什力克乡还是库尔勒香梨的重要产地，种植面积达3万亩。过去，香梨亩产一直停留在600公斤左右，为此乡里引进了香梨专业技术人才，在保留老树主干的基础上，通过修剪出挂果新枝的方法，提升香梨产量。今年，新修剪过的香梨树亩产有望达1500公斤。

如今，和什力克乡因地制宜，结合特色产业引进香梨、棉花种植、菌类种植、乡村旅游等领域人才，带领重点产业振兴。同时，该乡坚持发掘本土人才，依托优惠政策和激励机制，吸引13名返乡大中专学生到村实践锻炼，采取专人培养、精准培训、发挥特长等方式，培养村“两委”后备干部28人，形成了干部队伍的“梯次结构”，逐步破解人才短缺瓶颈，为乡村振兴提供人才支撑。（记者 马呈忠）

(责编：方经纶、陈键)

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