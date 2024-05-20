原标题：国有企业改革深化提升行动提速

深入实施国有企业改革深化提升行动是推动国有企业加快培育和发展新质生产力的重要途径。国务院国资委近日在湖南株洲召开国有企业改革深化提升行动现场推进会，提出要用好用足改革关键一招，加快推动技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级，为发展新质生产力提供澎湃强劲的新动能。

在会上，国务院国资委党委委员、副主任王宏志表示，要精准把握深化国企改革推进发展新质生产力的工作重点，持续完善国有企业科技创新体制机制，打通发展新质生产力的堵点卡点。着力优化、重塑科技创新体系，完善创新精准考核和中长周期考核激励机制，真正落实创新包容机制，积极推进国有企业带头优先使用首台（套）装备、首批次材料、首版次软件等自主创新成果推广应用。目前，至少有66家中央企业建立了“三首”采购绿色通道，还未建立的企业要加快建立，做到畅通管用。

深化国企改革，要坚持战略性新兴产业和传统产业“两端”发力。

当前，各中央企业、各地在发展战略性新兴产业中积极主动作为，呈现蓬勃向上、多点突破的全新态势。要集聚优势资源，灵活运用并购重组、上市融资、产业协同、联合攻关等方式发展战略性新兴产业。同时，要强化数智网络赋能传统产业。继续推进工业互联网、“5G+”应用，推动传统业务、低端产业加速升级；实施更有针对性支持举措，加快淘汰超期服役的落后低效设备，加快节能降碳、老旧化工设备更新改造、清洁生产改造和工艺革新，积极开展绿色先进适用技术攻关及应用，增强高附加值、绿色低碳的高端产品有效供给，加快形成绿色生产方式。

此外，要推动重组整合实现要素畅通流动，形神兼备深化市场化机制改革，突出抓好重点任务，突出更广更深覆盖和制度化长效化，增强发展新质生产力的活力动力。

国有企业改革深化提升行动时间紧迫、任务繁重，务必要加速加力推进。王宏志表示，各中央企业、各地要在抓重点的同时，全面落实好实施方案和工作台账，确保今年年底前完成70%以上主体任务。

会上，中国中车集团、湖南省国资委等8家单位作了交流发言。中国中车集团党委书记、董事长孙永才表示，中国中车深入实施国有企业改革深化提升行动，以科技体制改革为重点，健全完善“开放、协同、一体化、全球布局、自主可控”的科技创新体系，构建基于总部、国家创新机构、技术平台公司、协同创新团队、子公司“五位一体”的高效创新机制，推进科技创新与产业创新深度融合，以科技体制改革赋能企业高质量发展。（记者 祝君壁）

(责编：方经纶、陈键)

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