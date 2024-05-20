原标题：积蓄中国品牌新势能

5月10日至14日，以“中国品牌，世界共享；国货潮牌，品筑未来”为主题的2024年中国品牌日活动在上海举办。近年来，我国推动品牌建设取得积极成效，品牌培育成果不断涌现。目前，我国共培育支持名特优新农产品4560个，专精特新“小巨人”企业1.2万余家，48个中国品牌进入世界品牌500强。

“品牌不仅承载着人民对美好生活的向往，更是国家经济发展水平的综合体现。强化品牌建设对于推进高质量发展、推进中国式现代化具有重要意义。”在中国品牌日活动期间举办的中国品牌发展大会上，国家发展改革委秘书长伍浩表示，将会同有关方面，从优化政策环境、强化规划指引、加大投资力度、鼓励创新探索、强化统筹协调等方面，推动品牌建设工作再上新台阶。

国之重器受关注

国产大飞机C919、“京华号”盾构机、铜铟镓硒发电玻璃……在中国品牌日展会上，一大批国内原创性技术、设备和工程方案成为大家关注的热点，也成为中国制造走向全球的新名片。

国资国企是我国高质量发展的主力军和参与国际竞争的国家队，依托品牌建设加快培育和发展新质生产力，着力为广大人民群众创造高品质生活。

今年，中国建材集团有限公司首次参加中国品牌日活动，带来了高性能碳纤维、玻璃纤维、锂电池隔膜、氮化硅陶瓷等一系列新材料产品。中国建材有关负责人介绍，集团在碳纤维项目上已连续投入10多年，克服重重困难，实现了从T300级到T700、T800、T1000、T1100级大规模工业化量产。如今，众多新材料已成功应用于长征火箭、神舟系列飞船等。

国务院国资委党委书记、主任张玉卓表示，要不断提高品牌美誉度，坚持品牌国际化发展，优化国际化运营；依托品牌“走出去”，促进产品服务标准“走出去”，提升国际社会对央企品牌认同度，让央企品牌更好链接全球，惠及世界。

“这是中交集团自主研发、设计和制造的世界上第一艘适合远海作业的自航绞吸挖泥船——‘天鲲号’，挖泥量为每小时6000立方米，达到亚洲第一、世界先进水平。”中国交通建设集团有限公司有关负责人介绍，以“天鲲号”为代表的大型自研机械装备不仅助力国内大型基础设施建设，还扬帆出海，为共建“一带一路”国家的港口建设、岛礁改造、河道疏浚等作出重要贡献。

国务院国资委秘书长庄树新表示，国资国企要从战略高度谋划品牌发展，以自主创新激发品牌活力，用过硬质量夯实品牌根基，凭现代治理保障品牌建设，借积极履责提升品牌形象。

中国机械工业集团有限公司近年来以助力推进美丽中国建设为目标，聚焦水电、核能、新型储能等清洁能源装备领域，持续开展关键核心技术攻关，成功研制出一大批清洁能源高端重大技术装备、关键核心材料和基础零部件，有力支撑了“国和一号”核电机组、“华龙一号”核电机组、白鹤滩水电机组、百万千瓦超超临界火电机组等国家重大工程项目建设需要。

《2023年度中央企业品牌建设发展报告》显示，中央企业品牌建设发展指数为180.12，同比增长19.32%，相较于基期（2018年）增长了近1倍，这表明中央企业品牌建设呈现良好发展态势。

与去年相比，今年中国品牌日活动展会规模扩大至约7万平方米，参展央企数量从38家增加至52家。

张玉卓介绍，近年来，国务院国资委扎实推进品牌引领行动，将品牌价值纳入企业考核体系和管理流程，推动94家中央企业设立品牌管理机构，93家企业制定品牌战略规划，在全球品牌价值500强排行榜中，中央企业上榜数量从2014年的10家增长到目前的21家。

城市特色更鲜明

今年中国品牌日活动期间，多座城市带来了“品牌因城市而生、城市因品牌而新”的生动故事，以城市特色产品、特色表演、公共服务等为载体，宣介城市品牌。

在苏州展厅，观众不仅可以体验到小桥流水的城市风韵，还可以感受到产业立市的创新力量。近年来，苏州市深入实施质量品牌战略，形成“政府推动、企业主动、市场拉动”的良好发展格局。目前，苏州有“江苏精品”品牌认证获证企业产品86个。在世界品牌500强榜单中，盛虹控股、恒力集团连续3年上榜。

把握城市特色，才能打响城市品牌。鄂尔多斯市委副书记、市长杜汇良说，鄂尔多斯持续把产业多元化转型作为发展最优解，答好资源型地区产业转型的时代答卷。

在“美好城市”展厅，来自四川省眉山市的优秀企业、品牌和IP集中亮相。品牌快速崛起，需要创新驱动，更需要加速夯实质量基础、不断完善制度保障。目前，眉山市已制定品牌建设发展规划和支持政策，结合“眉山春橘”“东坡泡菜”以及地理标志保护产品等发展需求，主导制定品牌行业标准，“眉山造”品牌的影响力、竞争力进一步提升。

国家市场监督管理总局局长罗文表示，要依托中国品牌日这一重要载体，凝聚全社会品牌发展共识，拓展交流，共建平台，加大中国品牌宣传推广力度。

今年中国品牌日活动期间，广州市轨道交通产业联盟联合广州市碳达峰碳中和产业联盟企业联合会主办“轨道交通产业品牌宣传周暨2023年度广州市轨道交通首批自主创新产品发布活动”。一方面通过多元媒体矩阵，全面展现广州轨道交通的创新成果与品牌成就；另一方面将产业集群品牌概念及经验向全国推广，搭建区域间交流品牌建设与发展经验的平台。

老字号焕发青春

中华老字号如何保持生命力、变身新国潮？本届中国品牌日活动现场，不少中华老字号品牌带来了在传统业务基础上打造的新产品、新服务。成为新符号、拥有新价值、承担新使命，成为中华老字号品牌的新追求。

上海外国语大学贤达经济人文学院党委书记赵荣善表示，老字号品牌加强创新创意不仅是对传统技艺的继承和创新，更意味着对市场需求的敏锐洞察和把握。立足传统文化，加强创意设计，适应新消费需求，是老字号焕发新魅力的关键。

上海制皂（集团）有限公司拥有蜂花、美加净等中华老字号和上海老字号品牌。近年来，公司不断推陈出新，通过与故宫博物院联名、发布品牌虚拟人等方式吸引更多消费者。公司副总经理欧阳倚玲表示，老字号要传承创新，队伍一定要年轻化，通过扎实的客户调研，将符合当下消费趋势和消费习惯的产品推向市场。

拥抱新技术，为传承和发展老字号打开了新空间。在北京同仁堂展位，观众们排起长队等待体验AI健康师。将双手放置在感应器上，AI健康师便可分析出用户身体状况，并给出相应调理建议。这一系列互动体验既为大家提供了“好吃、好玩、好健康”的养生方案，又普及了中医药知识。

老字号也在努力提高产品附加值、依托经典产品打造新IP。近年来，新宝堂以传承新会陈皮制作技艺为基础，通过打造品牌、科技创新、深入挖掘中医药价值等，研发推出陈皮花生、陈皮饮料、陈皮膏方等衍生产品，迈向依托品牌、全产业链经营、现代连锁经营、电子商务销售、大健康产业的现代化发展模式。

老字号不能止步于“老”，保证回头客、吸引新客源，靠的是紧跟潮流、拓展产品链条。主营传统糕点的百年老字号品牌乔家栅，于2019年创立了跨界品牌“乔咖啡”，通过西式咖啡+中式糕点的形式来吸引年轻消费者。

“通过政策支持和创意赋能，老字号可以焕发新生，走上新国潮之路。”上海新世界股份有限公司总经理沈为民说。（记者 李治国 李和风 唐一路）

(责编：方经纶、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经