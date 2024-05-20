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深耕绿色金融赛道

2024年05月20日08:56 | 来源：经济日报
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原标题：深耕绿色金融赛道

近日，中国人民银行发布2024年一季度金融机构贷款投向统计报告显示，绿色贷款保持高速增长，季度增量创历史新高。专家表示，去年以来，绿色信贷保持增量态势，今年一季度绿色信贷再次大增，为我国经济绿色低碳转型注入强大的金融动能。

信贷供给加大

业内专家表示，绿色金融在解决生态环境问题中日益发挥重要作用，对促进产业结构调整、推动经济社会绿色转型具有重要意义。

从今年一季度绿色金融数据看，本外币绿色贷款余额33.77万亿元，同比增长35.1%，高于各项贷款增速25.9个百分点，一季度增加3.7万亿元，季度增量创历史新高。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为11.21万亿元和11.34万亿元，合计占绿色贷款的66.8%。

商业银行持续提高绿色贷款占比，扩大绿色金融市场份额，助力绿色金融高质量发展。今年一季度，多家商业银行披露绿色金融数据显示，绿色金融供给继续保持增长。农业银行绿色贷款余额4.8万亿元，增速18.9%；邮储银行绿色贷款余额超6700亿元，较上年末增长约6%；建设银行绿色贷款余额为4.45万亿元，较上年末增长14.56%。

中央财经大学绿色金融国际研究院高级学术顾问、中财绿指首席经济学家施懿宸表示，一季度绿色信贷的增速与当前的信贷政策、市场经济环境、产业提质升级进程等均有密切联系。从整体信贷情况来看，2023年以来央行两次降准、两次降息，有效激励金融机构增加对实体经济的资金投入。同时，人民银行对金融机构均衡投放信贷加强引导，我国贷款整体保持了适度增长的趋势。从市场环境来看，2024年一季度，我国实体经济持续回升向好，市场需求逐步回暖。叠加近年来我国经济绿色发展的水平与能力不断提升，产业提质升级、高质量发展的进程加快向纵深推进，持续扩大的绿色经济规模也带来了绿色融资需求的进一步增长，市场趋势与绿色金融的政策引导形成良性互动，带动绿色贷款季度增量创历史新高。

强化监管引领

近年来，金融监管部门积极出台举措，推动银保行业加大对绿色发展的金融支持，提升绿色金融服务质效。

国家金融监督管理总局政策研究司司长李明肖表示，通过组织召开绿色金融服务专题座谈会，引导银行保险机构从战略高度发展绿色金融，加大对绿色、低碳、循环经济的支持，防范环境、社会和治理风险，提升自身的环境、社会和治理表现。

金融监管部门优化激励举措，引导银行机构深耕绿色赛道。李明肖表示，金融监管总局组织21家主要银行开展绿色信贷自评价，督促其对照相关监管制度和标准自查绿色信贷工作情况并及时整改；指导银行业协会开展绿色银行评价工作；将绿色金融发展情况作为对银行保险机构日常监管、现场检查和公司治理要求的重要参考，强化对绿色金融发展的激励约束。

记者了解到，各地金融监管部门积极完善配套政策措施，推进绿色金融标准体系建设。比如，天津监管部门印发《关于规范和促进天津银行业保险业发展绿色金融的通知》，围绕规范绿色金融业务管理，建立绿色金融管理责任制。安徽监管部门联合环保等部门搭建绿色金融服务平台，引导信贷资源向绿色低碳项目倾斜。

今年4月份，中国人民银行联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、金融监管总局和中国证监会印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。主要目标方面，《指导意见》提出，未来5年，国际领先的金融支持绿色低碳发展体系基本构建；到2035年，各类经济金融绿色低碳政策协同高效推进，金融支持绿色低碳发展的标准体系和政策支持体系更加成熟，资源配置、风险管理和市场定价功能更好发挥。

兴业碳金融研究院副院长钱立华表示，从内容来看，《指导意见》是人民银行提出的“三大功能”和“五大支柱”绿色金融发展政策思路的进一步丰富与落实，形成了我国下一阶段绿色金融发展的顶层指引。在促进绿色金融产品和市场发展方面，《指导意见》在绿色信贷方面提出了一些新的侧重方向，如加大对重点领域低碳转型的信贷支持。同时围绕碳市场、绿色信贷、资本市场、绿色金融市场参与主体等方面提出了具体部署，这将有助于促进我国在绿色信贷规模化发展的基础上，逐渐走向绿色金融市场的多元化发展。

丰富金融产品

近期，商业银行一季报显示，绿色金融发展成效显著。绿色信贷“工具箱”愈加丰富，多元绿色产品体系逐渐确立。

专家表示，商业银行丰富绿色金融产品种类，有助于打通多元绿色投融资渠道，从而推动实体经济绿色低碳发展。李明肖表示，鼓励银行机构在依法合规、风险可控前提下和商业可持续基础上，根据绿色低碳项目融资和风险管理需要，立足自身职能定位，开发气候友好型绿色金融产品，提供多元化、差异化的金融服务。

“我国绿色金融发展成绩亮眼，细分领域绿色信贷产品不断扩容增效，多角度满足低碳转型金融需求。商业银行丰富绿色信贷产品，有助于遏制高耗能、高污染产业的盲目扩张，为实体经济高质量发展提供更多的绿色低碳发展资金，推动产业结构调整和优化，实现经济的可持续发展。”中国银行研究院研究员杜阳认为，可以引导金融机构加大对节能降碳、生态环保等领域的金融支持，推动金融市场向绿色、低碳、可持续方向发展，提高金融资源的配置效率。

目前来看，多地也在出台配套绿色金融落地的有关举措，加快金融产品和服务模式创新。在江西省抚州市崇仁县，当地金融机构成立生态支行、生态营业部，创新麻鸡生态养殖贷、生态农园贷等产品，深化生态信贷通、财园信贷通等绿色金融服务，探索污水处理经营权、采砂权、水电质押权等生态权益质押融资模式，为崇仁县第二污水厂及污水管网项目等投放近5亿元贷款。此外，政银企协同创新运用绿色私募可转债、基金等绿色直接融资工具，加快实现绿色信贷增规模、稳续贷、降成本。

“商业银行绿色贷款以投向基础设施绿色升级、清洁能源、节能环保等领域的传统业务为主，同时，围绕资金用途、还款来源、增信手段、合同条款或结构等方面开展了大量地区性、试点性创新。”中国银行研究院研究员叶银丹表示，接下来，商业银行应持续创新和丰富绿色金融产品，健全和完善创新产品体系。一是环境权益类产品创新，如对于碳排放权、排污权等权利的管理和激励，有效帮助企业盘活绿色资产，激励企业加快绿色转型；二是用途类产品创新，如面向各类特定绿色客户群体，针对新模式、新业态、新需求、新场景，特色化制订融资方案；三是结构化融资产品创新，在实现绩效目标的情况下，给予一定的利率优惠，激励企业绿色低碳转型。

碳市场也是未来绿色金融产品创新的一个重要方向。专家表示，在碳市场发展初期，要大力发展开户、登记、结算、清算等碳金融中介服务，做实客户基础，积累交易经验，为深度参与碳市场做准备。

钱立华表示，目前很多商业银行基于全国碳市场和地方碳市场，开展了一定的碳金融创新应用，如碳排放权质押贷款、碳回购等，但相关金融产品仍然面临可推广性、可复制性较差的实际问题。如果由于外部环境不完备导致业务存在一定缺陷，例如碳排放权等能否作为合格的质押品，若出现风险，银行还未获准进入全国碳市场交易，那么如何有效处置碳排放权这一质押品则面临很大挑战。但随着我国碳市场的不断发展成熟，我国碳市场发展的交易主体范围有望逐步扩大，这些问题将得到解决，商业银行进行碳市场创新的空间也将被打开。（记者 王宝会）

(责编：方经纶、陈键)
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