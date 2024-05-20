操秀英

原标题：2023年我国卫星导航与位置服务产值超5300亿元

5月18日，中国卫星导航定位协会在京发布《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。白皮书显示，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，较2022年增长7.09%。

白皮书称，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.5%，达到1611亿元，在总体产值中占比为30.04%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.79%，达到3751亿元，在总体产值中占比达到69.96%。

白皮书显示，随着“北斗+”和“+北斗”的不断发展，北斗产业生态圈不断扩大。截至2023年底，我国卫星导航与位置服务领域相关的企事业单位总数量已接近2万家，从业人员总数近百万，卫星导航专利申请累计总量（包括发明专利和实用新型专利）已突破11.9万件，同比增长4.84%，继续保持全球领先。

白皮书分析，当前，国内北斗应用市场正不断扩大，“北斗+”“+北斗”在各领域的应用进一步深化，应用场景进一步扩展，应用规模及质量进一步提升；同时北斗国际影响力的持续提高也将带动北斗海外应用发展，国内很多企业大力拓展海外市场，相关营收增长显著，同比增速达到15%。预期今后几年，我国卫星导航与位置服务产业将重新步入发展快车道。

白皮书指出，北斗大众应用成效突出，正在成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品的标准配置。据统计，2023年国内智能手机出货量为2.76亿部，其中2.69亿部智能手机支持北斗定位功能，占比约98%。（记者 操秀英）

(责编：方经纶、陈键)

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