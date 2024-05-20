人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年我国卫星导航与位置服务产值超5300亿元

操秀英
2024年05月20日08:58 | 来源：科技日报
小字号

原标题：2023年我国卫星导航与位置服务产值超5300亿元

5月18日，中国卫星导航定位协会在京发布《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。白皮书显示，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，较2022年增长7.09%。

白皮书称，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.5%，达到1611亿元，在总体产值中占比为30.04%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.79%，达到3751亿元，在总体产值中占比达到69.96%。

白皮书显示，随着“北斗+”和“+北斗”的不断发展，北斗产业生态圈不断扩大。截至2023年底，我国卫星导航与位置服务领域相关的企事业单位总数量已接近2万家，从业人员总数近百万，卫星导航专利申请累计总量（包括发明专利和实用新型专利）已突破11.9万件，同比增长4.84%，继续保持全球领先。

白皮书分析，当前，国内北斗应用市场正不断扩大，“北斗+”“+北斗”在各领域的应用进一步深化，应用场景进一步扩展，应用规模及质量进一步提升；同时北斗国际影响力的持续提高也将带动北斗海外应用发展，国内很多企业大力拓展海外市场，相关营收增长显著，同比增速达到15%。预期今后几年，我国卫星导航与位置服务产业将重新步入发展快车道。

白皮书指出，北斗大众应用成效突出，正在成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品的标准配置。据统计，2023年国内智能手机出货量为2.76亿部，其中2.69亿部智能手机支持北斗定位功能，占比约98%。（记者 操秀英）

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
走进中国科学院，与科学“亲密接触”
　　在这个春末夏初的五月，科学的火花在无数好奇心中被点燃。5月18日至19日，中国科学院公众科学日迎来二十周年，超过一百个研究机构与三所高校再次敞开了它们的大门，邀请公众特别是青少年群体一同探索未知，体验科技的魅力。…
财经观察：消费市场总体呈现持续恢复态势
　　4月份，社会消费品零售总额35699亿元，同比增长2.3%； 1—4月份，全国网上零售额44110亿元，同比增长11.5%； 1—4月份，服务零售额同比增长8.4%…… 在扩大内需、促进消费相关政策带动下，今年以来，各地区、各领域不断创新消费场景、优化消费环境，消费市场总体呈现持续恢复态势。 国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华17日在国新办发布会上表示，具体来看，消费领域呈现三大特点： ——基本生活类和部分升级类商品消费稳定增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部