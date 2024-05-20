原标题：数字技术重现“东方睡美人”真容

1972年，长沙发掘马王堆汉墓，一号墓墓主“辛追夫人”遗体是世界上已发现的保存时间最长的湿尸，备受关注。但她的“高清”真容一直未被世人所见。

5月17日，湖南博物院首次公开发布了“辛追夫人”的年龄约35岁全身坐姿版、50岁左右头部形象等两张3D数字人形象。数字人“辛追夫人”栩栩如生，皮肤肌理清晰可见，毛发材质高度逼真。

真实呈现“辛追夫人”容貌造型

被誉为“东方睡美人”的“辛追夫人”遗体出土时外形完整，全身润泽，皮下软组织柔软有弹性，部分关节可活动。此外，她眼睫毛尚存，手指、脚趾纹也清晰可辨。但遗憾的是，出土时她的面容已肿胀变形和腐败，生前面貌也就不得而知。

2023年10月，湖南博物院启动“辛追夫人”3D数字人项目，拟最大限度还原其容貌。项目大体分为颅面复原和数字重建两大部分工作。项目参与者、中国颅面复原专家袁中标介绍，团队首先通过用眼经验性查勘、X光片观察等方式，观察测量“辛追夫人”遗体各部分结构形态，对检材（辛追夫人）与样本（经验案例和实验研究成果数据库）进行比对观察。

随后，团队结合相似样本经验判断腐败软组织和脱臼下巴对“辛追夫人”面容的影响程度，分析提取可靠部位结构点，构建“辛追夫人”的颅骨结构形态类型。最后，根据该种骨结构类型的颅面关系规律，推断“辛追夫人”软组织面貌形态。

在表现“辛追夫人”的容貌造型上，团队通过手工泥塑结合自主研发的三维复原技术创建模型，考证“辛追夫人”的发型、妆容、头饰和服饰等。

“从以上步骤环节可见，‘辛追夫人’3D数字人的研发创作过程，采用了前沿的法医人类学、医学影像技术、三维计算机技术等。同时还应用了雕塑技能，以及我们自主研发的‘基于CT数据的中国人三维颅面复原系统’科研成果。”袁中标说。

真实呈现，是这次数字人创作的前提。“我们严格按照‘辛追夫人’遗体的颅面结构类型去推断，实事求是还原，不臆造‘美女’人设。”袁中标介绍，团队还重点参照了出土内棺上彩绘帛画中老太太“龙钟背驼”的形象，这也符合“辛追夫人”遗体病理解剖中发现的腰椎病症状。

AI构建不同年龄层的“辛追夫人”

在数字重建方面，长沙数字鲸鱼科技有限公司运用先进的超写实数字人技术，完成了此次公开的数字人“照片”重现。高精度人体建模技术高度还原了人体微小的生物特征，使人脸毛孔清晰可见。

据悉，最先复原的“辛追夫人”外形，大约定格在其逝去时的年龄。随后，基于老年复原版数字人基础，项目利用AI绘画、大模型等相关先进技术，进一步构建了不同年龄层的“辛追夫人”虚拟数字人形象。

谈及与此前复原技术不同之处，长沙数字鲸鱼科技有限公司总经理张日晖表示，此次重建从前面数次重建中吸取了很多参考数据，也有诸多首次尝试。如近年来数字技术高度发展，特别是超写实类数字孪生技术的不断完善，可以在技术上完全实现照片级的数字人重建，这在此前复原工作中从未应用过。此外，基于袁中标团队多年科研课题建立的颅面数据库，匹配头骨模型颅面关系特征，也在过去的重建中从未尝试过。

“辛追夫人”的复原还在继续。下一阶段，项目拟推出“辛追夫人”AI智能体。届时，完成版的“辛追夫人”3D数字人将成为全球首个基于2000余年前保存完好的真实湿尸为原型打造的虚拟数字人，“她”有望“开口”进行文物讲解和实时对话等。（记者 俞慧友）

(责编：方经纶、陈键)

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