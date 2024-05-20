原标题：国产新能源轻型运动飞机交付

5月18日，国内第一款拥有自主知识产权的新能源轻型运动飞机，在安徽合肥肥东白龙机场正式交付。零重力飞机工业（合肥）有限公司（以下简称零重力）联合创始人石红向购机客户交付飞行包，并颁发机主证。

此次交付的飞机为RX1E—A电动固定翼飞机，系零重力所控投的锐恩飞机工业（浙江）有限公司生产销售，是中国民航局受理适航审定的第一款电动轻型运动飞机，也是国内唯一取得型号合格证、生产许可证的双座电动轻型运动类飞机。

据介绍，该飞机具备低噪声、零排放、维护简便、安全性高和运行成本低等突出优势，技术性能在世界范围内处于领先水平。

白龙机场系安徽省通航控股集团建设运营，是安徽省内规模最大、设施完备的A1类通用机场，其将成为零重力新能源航空器试飞基地和新机交付中心。同时，双方将共同开发航空研学、科普教育等主题活动，依托合肥市丰富的产业资源开发低空消费项目，携手构建安徽低空经济生态圈。（记者 洪敬谱）

(责编：方经纶、陈键)

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