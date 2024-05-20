原标题：多胎藏羊选育技术实现突破

19日，记者从青海省海北藏族自治州高原生态畜牧业科技示范园获悉，从藏羊一胎一羔到两年三胎，再到一胎多羔，青海多胎藏羊选育技术取得阶段性成果，并发挥显著示范效益，这是我国多胎藏羊选育技术实现的新突破。《多胎性藏羊选育扩繁技术研究及示范》项目经青海省科技厅组织专家委员会审定评价，达国内领先水平。

自2023年10月至今年4月的产羔季，多胎藏羊核心群、扩繁群共产羔2500多只，羔羊成活率达95%，核心群多胎率达到53.6%—64.5%。产羔数、成活率、多胎率等多项指标均达到历史新高。

藏羊是青藏高原主要优势家畜，也是青海省最具代表性的家畜品种。但传统藏羊生产、繁殖性能较低，一般一年一胎，一胎一羔，双羔率极低。

为深入挖掘藏羊繁殖潜力，培育符合青藏高原发展的多胎新品种，从2014年起，科研团队在青海省科技厅的大力支持下，联合州县相关单位开始着手藏羊多胎性能挖掘和创新利用工作。科研团队应用分子育种技术结合传统育种方法，经过近十年努力，选育组建起一定规模的纯合子和杂合子育种群体，为多胎藏羊定向选育奠定了坚实基础。

截至目前，科研团队已在海北州组建育种核心群3个、扩繁群23个，种群规模9000余只，科研团队在技术研究的同时，加大多胎藏羊选育扩繁和饲养管理技术示范推广力度，加快科技成果转化应用，多胎藏羊养殖示范户养殖效益大幅提升。

海北州高原生态畜牧业科技示范园管委会副主任、推广研究员周玉青表示，科研团队将利用3至5年时间，选育形成育种方向明确、性状突出、性能优异的育种群，规模达到15000只，培育出符合青藏高原发展的藏羊多胎新品种。（记者张蕴）

(责编：方经纶、陈键)

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