人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

多胎藏羊选育技术实现突破

2024年05月20日09:00 | 来源：科技日报
小字号

原标题：多胎藏羊选育技术实现突破

　　19日，记者从青海省海北藏族自治州高原生态畜牧业科技示范园获悉，从藏羊一胎一羔到两年三胎，再到一胎多羔，青海多胎藏羊选育技术取得阶段性成果，并发挥显著示范效益，这是我国多胎藏羊选育技术实现的新突破。《多胎性藏羊选育扩繁技术研究及示范》项目经青海省科技厅组织专家委员会审定评价，达国内领先水平。

　　自2023年10月至今年4月的产羔季，多胎藏羊核心群、扩繁群共产羔2500多只，羔羊成活率达95%，核心群多胎率达到53.6%—64.5%。产羔数、成活率、多胎率等多项指标均达到历史新高。

　　藏羊是青藏高原主要优势家畜，也是青海省最具代表性的家畜品种。但传统藏羊生产、繁殖性能较低，一般一年一胎，一胎一羔，双羔率极低。

　　为深入挖掘藏羊繁殖潜力，培育符合青藏高原发展的多胎新品种，从2014年起，科研团队在青海省科技厅的大力支持下，联合州县相关单位开始着手藏羊多胎性能挖掘和创新利用工作。科研团队应用分子育种技术结合传统育种方法，经过近十年努力，选育组建起一定规模的纯合子和杂合子育种群体，为多胎藏羊定向选育奠定了坚实基础。

　　截至目前，科研团队已在海北州组建育种核心群3个、扩繁群23个，种群规模9000余只，科研团队在技术研究的同时，加大多胎藏羊选育扩繁和饲养管理技术示范推广力度，加快科技成果转化应用，多胎藏羊养殖示范户养殖效益大幅提升。

　　海北州高原生态畜牧业科技示范园管委会副主任、推广研究员周玉青表示，科研团队将利用3至5年时间，选育形成育种方向明确、性状突出、性能优异的育种群，规模达到15000只，培育出符合青藏高原发展的藏羊多胎新品种。（记者张蕴）

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
走进中国科学院，与科学“亲密接触”
　　在这个春末夏初的五月，科学的火花在无数好奇心中被点燃。5月18日至19日，中国科学院公众科学日迎来二十周年，超过一百个研究机构与三所高校再次敞开了它们的大门，邀请公众特别是青少年群体一同探索未知，体验科技的魅力。…
财经观察：消费市场总体呈现持续恢复态势
　　4月份，社会消费品零售总额35699亿元，同比增长2.3%； 1—4月份，全国网上零售额44110亿元，同比增长11.5%； 1—4月份，服务零售额同比增长8.4%…… 在扩大内需、促进消费相关政策带动下，今年以来，各地区、各领域不断创新消费场景、优化消费环境，消费市场总体呈现持续恢复态势。 国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华17日在国新办发布会上表示，具体来看，消费领域呈现三大特点： ——基本生活类和部分升级类商品消费稳定增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部