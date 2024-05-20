日前，中国电子技术标准化研究院发布最新一批通过智能制造能力成熟度评估（以下简称“CMMMM评估”）专家复核的企业名单，包括深圳荣耀智能机器有限公司在内的全国21家企业上榜。

CMMMM评估被称为“中国制造业智能制造发展数据地图”，基于全国数万家企业的智能制造能力成熟度数据，对国内制造业智能化发展情况进行全面系统分析。此次，荣耀达到智能制造能力成熟度等级四级。

据介绍，荣耀在智能制造领域的成就，得益于其长期以来对技术创新和产业智能化升级的持续投入。该公司以打通产品制造的全流程数据共享链为目标，通过自动化、数字化、智能化、共享化,拓展工厂全要素效率增长空间。荣耀智能机器主要从事新产品验证、新工艺、新技术、装备研发，以及高端旗舰手机的生产。公司拥有3大质量实验室，即可靠性实验室、法规实验室、环保实验室，覆盖200多项测试项目，以及工业自动化实验室（涉及3个领域包括自动化/智能化装备、先进制造工艺及装备一致性，涵盖8个重点研究方向包括视觉算法、人工智能等）。同时，荣耀自行投资建设的智能工厂——荣耀智能制造产业园拥有150米长的智能化生产线，该生产线每28.5秒就会下线一台新款智能手机。

荣耀相关负责人表示，通过智能制造能力成熟度四级评估不仅是对公司智能制造能力的肯定，同时让公司清晰看到自身在智能制造领域所处的位置和阶段，精准找到未来前进的方向，为企业持续发展奠定坚实基础。“我们将继续秉承创新驱动发展战略，在不断提升企业智能制造水平的基础上，引领智能手机行业上下游产业链，促进产业协同创新发展，为推动中国制造业的高质量发展贡献力量。”该负责人说。

(责编：董童、李源)

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