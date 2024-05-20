人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

提供差异化服务 宝马摩托车加速深耕中国市场

2024年05月20日13:07 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月20日电 （记者车柯蒙）5月17日至20日，2024北京国际摩托车展在中国国际展览中心（顺义馆）举行，展会吸引了来自世界各地的220多家企业和众多骑行爱好者参与。

在2024北京国际摩托车展现场，宝马摩托车六大车系17款产品悉数登临展台。5月17日，宝马摩托车探险系列最新旗舰车型——全新R 1300 GS迎来中国首发亮相。与此同时，都市出行系列第三款纯电动踏板摩托车——全新BMW CE 02正式上市，新车是一款面向都市年轻骑士的“零排放”座驾。

“作为全球品牌，品牌对中国市场极为重视，我们一直认真考虑并聆听中国用户的骑行需求，设计并生产专为中国市场打造的车型。”宝马摩托车全球总裁 Markus Flasch表示，中国市场作为宝马摩托车全球第五大销售市场，为2023年的全球销售成绩做出重要贡献。

当前，中国摩托车销售总量在国内市场呈放缓趋势。据中国摩托车商会统计，2023年，中国摩托车销量约为1900万辆，同比下降11.34%。2023年，中国燃油摩托车内销约586万辆（不含进口车），下滑2.9%。这一背景下，2023年，宝马摩托车在中国市场同比增长2.8%,实现逆势上扬。

“这不仅归因于我们2023年全年的努力，更得益于宝马摩托车在2019年就开始布局的‘3T战略’。”宝马摩托车中国区总监展飞表示，“3T战略”致力于为消费者提供全方位的用车体验，主要是通过产品销售、驾驶培训以及摩旅三个方面，为客户提供360度的宝马骑行生活服务。

“不可否认的是，2024年市场依然很有挑战性，但我认为机遇和挑战是并存的。”展飞表示，品牌今年仍将持续践行“3T战略”，并将更加注重客户体验，以客户需求为中心不断扩大服务半径，通过提供更具差异化的服务，来打造宝马摩托车更独特的竞争优势。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
提供差异化服务 宝马摩托车加速深耕中国市场
　　人民网北京5月20日电 （记者车柯蒙）5月17日至20日，2024北京国际摩托车展在中国国际展览中心（顺义馆）举行，展会吸引了来自世界各地的220多家企业和众多骑行爱好者参与。 在2024北京国际摩托车展现场，宝马摩托车六大车系17款产品悉数登临展台。…
2024中国机器人大赛落幕
　　人民网北京5月20日电 （记者赵竹青）中国自动化学会获悉，2024中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛5月19日在福建落幕。在大学组20个项目和青少年组26个项目中，共产生42支冠军队伍、42支亚军队伍、38支季军队伍。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部