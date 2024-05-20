人民网北京5月20日电 （记者车柯蒙）5月17日至20日，2024北京国际摩托车展在中国国际展览中心（顺义馆）举行，展会吸引了来自世界各地的220多家企业和众多骑行爱好者参与。

在2024北京国际摩托车展现场，宝马摩托车六大车系17款产品悉数登临展台。5月17日，宝马摩托车探险系列最新旗舰车型——全新R 1300 GS迎来中国首发亮相。与此同时，都市出行系列第三款纯电动踏板摩托车——全新BMW CE 02正式上市，新车是一款面向都市年轻骑士的“零排放”座驾。

“作为全球品牌，品牌对中国市场极为重视，我们一直认真考虑并聆听中国用户的骑行需求，设计并生产专为中国市场打造的车型。”宝马摩托车全球总裁 Markus Flasch表示，中国市场作为宝马摩托车全球第五大销售市场，为2023年的全球销售成绩做出重要贡献。

当前，中国摩托车销售总量在国内市场呈放缓趋势。据中国摩托车商会统计，2023年，中国摩托车销量约为1900万辆，同比下降11.34%。2023年，中国燃油摩托车内销约586万辆（不含进口车），下滑2.9%。这一背景下，2023年，宝马摩托车在中国市场同比增长2.8%,实现逆势上扬。

“这不仅归因于我们2023年全年的努力，更得益于宝马摩托车在2019年就开始布局的‘3T战略’。”宝马摩托车中国区总监展飞表示，“3T战略”致力于为消费者提供全方位的用车体验，主要是通过产品销售、驾驶培训以及摩旅三个方面，为客户提供360度的宝马骑行生活服务。

“不可否认的是，2024年市场依然很有挑战性，但我认为机遇和挑战是并存的。”展飞表示，品牌今年仍将持续践行“3T战略”，并将更加注重客户体验，以客户需求为中心不断扩大服务半径，通过提供更具差异化的服务，来打造宝马摩托车更独特的竞争优势。

(责编：杨曦、吕骞)

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