人民网北京5月20日电 （记者赵竹青）中国自动化学会获悉，2024中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛5月19日在福建落幕。在大学组20个项目和青少年组26个项目中，共产生42支冠军队伍、42支亚军队伍、38支季军队伍。

大赛由中国自动化学会、RoboCup中国委员会、晋江市人民政府、泉州市科学技术局共同主办。赛事从5月17日开始至19日结束，历时三天，共吸引了包括清华大学、浙江大学、国防科技大学、上海交通大学、南京大学、西安交通大学、北京理工大学等全国136所高校的456支队伍和中小学的262支队伍参赛，报名人数超过3500人。

本次比赛大学组项目有RoboCup足球机器人比赛、RoboCup救援组比赛、篮球机器人、机器人先进视觉赛、救援机器人、中型组仿真赛、无人机挑战赛等共14个大项、20个小项。RoboCup青少年世界杯中国公开赛项目有RCJ机器人足球赛、RCJ机器人救援、RCJ机器人舞蹈赛、侦查先锋、优游Al挑战赛决赛、太空之战、Al智能探索挑战赛、少儿机器人创意赛等共8个大项、26个小项。

尤为值得关注的是，RoboCup救援机器人组的模拟救援场景，不仅考验了机器人在复杂环境中的适应与搜索能力，更体现了人工智能技术在紧急救援中的应用潜力，彰显了科技创新服务社会的重要价值。篮球机器人项目的精彩纷呈，聚焦机器人对篮球识别、抓取及自主导航等关键技术的掌握，不仅推动了技术交流，也极大地激发了学生的创造热情与实践潜能。

中国科学院院士、西安交通大学教授管晓宏表示：“机器人比赛，非常讲究团队协作，能够很好的培养学生的综合能力，同时培养参赛队解决实际问题的能力，对大学生创新能力的培养，可以发挥非常重要的作用。”

作为国内机器人学科竞赛的顶尖盛事，中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛自1999年创办以来，已成功举办25届，跨越北京、上海等地，成为中国智能制造领域技术和人才交流的重要桥梁。

(责编：赵竹青、吕骞)

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