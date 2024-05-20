人民网北京5月20日电 （记者赵竹青）“全国科技活动周”期间，中国电机工程学会2024年“电力之光”陕西科普下乡暨乡村振兴活动近日在延安市举行。活动通过物资捐助、院士专家科普讲座、电力科普展览和科普大篷车进校园等活动，助力延安市安塞区砖窑湾镇和渭南市蒲城县兴镇的教育和乡村振兴建设。

中国电机工程学会秘书长史连军表示，中国电机工程学会作为拥有90年历史的科技社团，不仅是我国电力科技事业发展的坚实后盾，更是科学普及工作的积极推动者。长期以来，学会联合各方积极深入开展科普下乡暨乡村振兴活动，为教育、科技、人才协同发展增添动能。未来，学会将继续为推动我国电力科技事业的繁荣发展和青少年的成长成才贡献力量。

本次科普进校园活动安排了一系列别开生面的科普活动，涵盖电力科普讲座、球幕电影、电力科普知识展览、电力科学课以及科普大篷车体验等多个环节，为同学们带来了一场科学知识的盛宴。活动惠及师生和当地居民2000余人。

科普讲座活动中，中国工程院院士、西安交通大学教授邱爱慈以《电力与我们》为题，向师生们介绍了电力和电力系统的发展历程，同时深入分析了新型电力系统在技术革新、环境保护和可持续发展等方面所面临的挑战。中国电机工程学会电力信息化专委会副主任委员刘建明作了题为《高空风力发电与压缩空气储能》的分享，介绍了高空风力发电作为一种清洁能源的潜力和优势，以及压缩空气储能技术如何帮助储存和利用这些能源。通过这次分享，鼓励他们思考如何利用科技创新来解决能源问题，极大地激发了学生探索科学的热情。

此外，球幕电影与科普大篷车以其独特的沉浸式体验与互动性，让孩子们沉浸在科学的奇妙世界中，电力科普知识展览与生动的电力科学课堂，更是在寓教于乐中播撒了科学的种子，启迪智慧，滋养着下一代科学梦想的茁壮成长。

(责编：赵竹青、吕骞)

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