人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）水泥是国民经济建设的重要基础原材料。在“双碳”目标下，推进实施水泥行业超低排放是推动其绿色低碳高质量发展、助力打好蓝天保卫战的重要举措。

在日前举行的第二届水泥绿色智能发展大会上，中国建筑材料联合会专职副会长刘建华表示，当前，需求结构的加速转变，绿色低碳的全面推进，信息化、人工智能等新技术的快速渗透，对建材行业高质量发展的内涵要求日益提升，需要建材行业坚持以科技创新为抓手、以绿色低碳为导向，加快形成新质生产力，加快构建建材行业现代化产业体系。

数据显示，截至2023年，工业和信息化部公布的绿色制造名单中，水泥行业有274家水泥企业入选绿色工厂，水泥行业有绿色矿山125家。中国水泥协会执行会长孔祥忠表示，水泥行业要加快绿色发展，加快减碳技术应用和绿色工厂建设，为全社会绿色低碳发展作出更多的贡献。同时，加快数字化、智能化推进，提升水泥行业生产效率，促进企业绿色低碳转型升级发展。

中国建材集团总经理李新华表示，绿色低碳发展理念是构建可持续发展工业体系的全球共识，数字化智能化是水泥工业转型发展的必由路径、是加快发展新质生产力的必答题。

中材国际董事长印志松表示，在“以旧换新”政策背景下，水泥企业对新技术、新装备的需求将会持续释放。低碳工艺改进、新一代节能装备、余热回收装置、智能化控制系统等各环节发展空间较大。

谈及如何推进水泥行业绿色低碳发展，天山材料董事长刘燕表示，要积极推进错峰生产、区域熟料产能互换和资产整合等，调整供给侧结构，改善行业生态，降低碳排放强度。做好源头减碳，实施原料替代；做好过程降碳，加强技术创新提能效；做好未端固碳，开展CCUS示范项目建设；做好高效管碳，开展碳排放在线检测试点。通过持续创新驱动绿色低碳转型，加强绿色低碳关键核心技术攻关。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经