人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界：以科技创新为抓手 推进水泥行业绿色智能发展

2024年05月20日15:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）水泥是国民经济建设的重要基础原材料。在“双碳”目标下，推进实施水泥行业超低排放是推动其绿色低碳高质量发展、助力打好蓝天保卫战的重要举措。

在日前举行的第二届水泥绿色智能发展大会上，中国建筑材料联合会专职副会长刘建华表示，当前，需求结构的加速转变，绿色低碳的全面推进，信息化、人工智能等新技术的快速渗透，对建材行业高质量发展的内涵要求日益提升，需要建材行业坚持以科技创新为抓手、以绿色低碳为导向，加快形成新质生产力，加快构建建材行业现代化产业体系。

数据显示，截至2023年，工业和信息化部公布的绿色制造名单中，水泥行业有274家水泥企业入选绿色工厂，水泥行业有绿色矿山125家。中国水泥协会执行会长孔祥忠表示，水泥行业要加快绿色发展，加快减碳技术应用和绿色工厂建设，为全社会绿色低碳发展作出更多的贡献。同时，加快数字化、智能化推进，提升水泥行业生产效率，促进企业绿色低碳转型升级发展。

中国建材集团总经理李新华表示，绿色低碳发展理念是构建可持续发展工业体系的全球共识，数字化智能化是水泥工业转型发展的必由路径、是加快发展新质生产力的必答题。

中材国际董事长印志松表示，在“以旧换新”政策背景下，水泥企业对新技术、新装备的需求将会持续释放。低碳工艺改进、新一代节能装备、余热回收装置、智能化控制系统等各环节发展空间较大。

谈及如何推进水泥行业绿色低碳发展，天山材料董事长刘燕表示，要积极推进错峰生产、区域熟料产能互换和资产整合等，调整供给侧结构，改善行业生态，降低碳排放强度。做好源头减碳，实施原料替代；做好过程降碳，加强技术创新提能效；做好未端固碳，开展CCUS示范项目建设；做好高效管碳，开展碳排放在线检测试点。通过持续创新驱动绿色低碳转型，加强绿色低碳关键核心技术攻关。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金台圆桌：向“新”提质赋能公立医院高质量发展
　　“健康中国视野下的公立医院高质量发展”主题研讨会现场。 人民网 黄盛摄 “健康”一头牵系着人民群众的“幸福之根”，一头连接着经济社会的“稳定之源”。…
业界：以科技创新为抓手 推进水泥行业绿色智能发展
　　人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）水泥是国民经济建设的重要基础原材料。在“双碳”目标下，推进实施水泥行业超低排放是推动其绿色低碳高质量发展、助力打好蓝天保卫战的重要举措。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部