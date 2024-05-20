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尺素金声 | 新质生产力，中国经济“系统升级”总钥匙

2024年05月20日16:21 | 来源：人民日报客户端
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如果你想了解当前的中国经济，新质生产力是绕不开的一个词。

中国民航局颁发全球首张无人驾驶载人航空器生产许可证；中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款，额度达5000亿元；工业和信息化部提出打造重大示范项目，推动传统产业转型升级……

以上每一项举措都是中国经济加快发展新质生产力的探索。新质生产力是个什么“力”？中国发展新质生产力，将给中国和全球经济带来怎样的影响？

马克思主义经济学显示，生产力是推动经济增长的决定性因素。新质生产力，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。坚持创新引领，发展新质生产力，提升整体生产力水平，将为中国经济阔步迈向高质量发展、登上新台阶蓄力蓄能蓄势。

众所周知，高质量发展是中国全面建设社会主义现代化国家的首要任务。如果把高质量发展比喻成一套房间，新质生产力就是总钥匙。抓住总钥匙，就打开了发展新空间。

当前，对新质生产力的相关统计还不完整，但我们可以从与新质生产力密切相关的战略性新兴产业、新一代信息技术产业等行业的发展与贡献中，一窥新质生产力的作用与贡献。

2014年至2023年，中国新一代信息技术产业增长值占GDP比重由8.2%增至8.4%，年均拉动经济增长0.7个百分点；战略性新兴产业增加值占GDP比重由7.6%升至13%以上；数字经济占GDP比重由21.6%升至41.5%，预计到2027年将达到60%。目前，中国数字经济总量已居世界第二。

新质生产力，推力强、作用大、成效显。中国将如何发展新质生产力，用好这把总钥匙？

因地制宜是关键。

在经济学中，生产关系必须与生产力发展要求相适应，发展新质生产力也必须与地区情况相适配。纵观中国经济的发展历程，“因地制宜”是贯穿其中的方法论。

云贵高原的贵州贵阳市，依托气候、区域优势，大力发展数字经济，2023年大数据交易额已超过20亿元，增长400%。

长江上游的四川宜宾市，依托交通优势、绿电优势，全力打造动力电池之都，构建起从原材料、组件到电芯、整车、废旧电池回收的全产业链生态圈。

东海之滨的福建福清市，凭借海洋风力禀赋优势，以应用场景吸引上游企业入驻，聚力发展海上风电集群。

历史实践告诉我们：“一把钥匙开一把锁”。不同地区发展阶段不同、资源禀赋不同、产业水平不同、优势短板各异，所适合的产业、承担的角色也各不相同。

发展新质生产力也是如此。中国幅员辽阔，地区差异不小，发展新质生产力不能千篇一律，也不能整齐划一，而是要实事求是，充分发挥比较优势，因时因势各展所长。

对传统产业集聚的地区，加快发展新质生产力，不是简单的“弃旧迎新”，将资源投入自身发展条件“摸不着”“碰不到”的新兴产业。而是要利用技术进步，推动传统产业转型升级，转出新活力。

对东部沿海地区而言，其人力资源丰富、科研实力雄厚、产业体系完备，无论是培育壮大新一代信息技术、新能源、新材料、等新兴产业，还是布局人形机器人、未来显示、未来网络等未来产业，都具有良好的发展基础。

与此同时，作为世界第二大经济体，中国的新质生产力也将为全球发展注入新动能。中国各地区坚持创新引领，加快发展新质生产力，将为世界贡献越来越多的科技成果，并推动全球创新加快转化为生产力，实现科技成果产业化、市场化。

中国经济是一片大海。我们期待，各地从实际出发、因地制宜，探索各具特色的发展模式，差异化发展新质生产力，唱响“协奏曲”，孕育新动能，开拓新纵深。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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