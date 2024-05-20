据中国建设银行最新消息：为提升马来西亚来华人士移动支付体验，建设银行联合网联清算公司、马来西亚PayNet等合作伙伴，共同推出中马跨境条码“外包内用”互联互通方案。

据建设银行相关负责人介绍，中马跨境条码互联互通方案是境内与境外共建“一带一路”国家的首个条码支付网络间合作方案，由建设银行在马来西亚的海外机构承担境内与境外条码支付网络之间的信息转接及资金清算功能，PayNet在马来西亚的成员机构（银行、支付机构等）对客户提供支付服务，境内收单机构按照监管要求、网联平台规范为商户提供收单服务。马来西亚客户无需改变原有支付习惯，使用当地手机钱包即可在境内商户扫码付款。

去年8月，建设银行与网联清算公司、PayNet在北京签署合作协议，该方案正式启动，随后在第20届中国-东盟博览会上首次亮相。随着支付宝、财付通等境内受理机构的陆续加入，马来西亚来华人士的支付便利性不断提升。

“下一步，建设银行将充分发挥集团金融科技优势，做好境内外机构联动，聚焦老年人、外籍来华人员等重点群体，联合各参与方持续优化支付服务水平。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经