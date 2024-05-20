人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

建行联合各方推出“外包内用”互联互通方案

2024年05月20日16:21 | 来源：人民网
小字号

 据中国建设银行最新消息：为提升马来西亚来华人士移动支付体验，建设银行联合网联清算公司、马来西亚PayNet等合作伙伴，共同推出中马跨境条码“外包内用”互联互通方案。

据建设银行相关负责人介绍，中马跨境条码互联互通方案是境内与境外共建“一带一路”国家的首个条码支付网络间合作方案，由建设银行在马来西亚的海外机构承担境内与境外条码支付网络之间的信息转接及资金清算功能，PayNet在马来西亚的成员机构（银行、支付机构等）对客户提供支付服务，境内收单机构按照监管要求、网联平台规范为商户提供收单服务。马来西亚客户无需改变原有支付习惯，使用当地手机钱包即可在境内商户扫码付款。

去年8月，建设银行与网联清算公司、PayNet在北京签署合作协议，该方案正式启动，随后在第20届中国-东盟博览会上首次亮相。随着支付宝、财付通等境内受理机构的陆续加入，马来西亚来华人士的支付便利性不断提升。

“下一步，建设银行将充分发挥集团金融科技优势，做好境内外机构联动，聚焦老年人、外籍来华人员等重点群体，联合各参与方持续优化支付服务水平。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
院士专家创新成果展示与转化对接会在浙江桐乡举行
　　人民网北京5月20日电 （记者王震）5月18日，在乌镇院士之家开家四周年之际，院士专家创新成果展示与转化对接会主题科学咖啡馆活动在浙江桐乡举行。 据介绍，本次活动以“聚才建圈强链”为主题，旨在搭建院士专家创新成果展示推介、转化对接平台，促进科技创新与产业创新双向赋能，为培育发展新质生产力提供强劲动能。…
金台圆桌：向“新”提质赋能公立医院高质量发展
　　“健康中国视野下的公立医院高质量发展”主题研讨会现场。 人民网 黄盛摄 “健康”一头牵系着人民群众的“幸福之根”，一头连接着经济社会的“稳定之源”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部