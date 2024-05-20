人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

粤港澳大湾区民航青年交流项目正式启动 

2024年05月20日16:38 | 来源：人民网
小字号

5月17日，由民航中南局和香港民航处联合主办、国泰航空承办的“湾区逐梦，青春同行”粤港澳大湾区民航青年交流项目正式启动。本次活动旨在连接大湾区优秀民航青年，促进湾区民航人才交流与发展，推进大湾区民航业实现高质量发展。

粤港澳大湾区民航青年交流项目启动（受访者供图）

粤港澳大湾区民航青年交流项目启动（受访者供图）

国泰集团行政总裁林绍波则在发言中表示：“作为本次活动承办方，国泰航空高度重视大湾区市场发展，积极发挥‘植根香港、背靠祖国、联通世界’的角色优势，为推动大湾区民航业高质量发展贡献力量。国泰航空希望与各方共同搭建交流合作的桥梁，携手推动建设粤港澳大湾区成为新时代民航强国建设的先行区，为建设世界一流湾区提供有力支撑。”

据介绍，大湾区民航青年交流项目共有16家大湾区民航业单位参与，交流团队由大湾区45岁以下民航优秀青年代表组成。项目共计三期，首期活动由民航中南局带队赴港，交流团队在国泰航空、机场综合控制中心、香港货运站等地进行参观学习，并参与香港民航业讲座和专题座谈会等交流活动。第二期与第三期活动预计分别于今年6月、10月在华东地区、香港地区继续进行。

本次民航青年交流活动，是大湾区民航业交流协作的重要里程碑。在活动中，民航人才对两地民航的先进管理经验有了更加深入的了解，充分发挥了港澳在服务、管理专业化和内地产业、技术体系完备的优势互补。“此次活动不仅有助于推动港澳青年融入国家的发展大局，更助力未来民航各领域高素质复合型人才的联合培养，为粤港澳大湾区民航的高质量发展注入了全新的活力。”林绍波说。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
院士专家创新成果展示与转化对接会在浙江桐乡举行
　　人民网北京5月20日电 （记者王震）5月18日，在乌镇院士之家开家四周年之际，院士专家创新成果展示与转化对接会主题科学咖啡馆活动在浙江桐乡举行。 据介绍，本次活动以“聚才建圈强链”为主题，旨在搭建院士专家创新成果展示推介、转化对接平台，促进科技创新与产业创新双向赋能，为培育发展新质生产力提供强劲动能。…
金台圆桌：向“新”提质赋能公立医院高质量发展
　　“健康中国视野下的公立医院高质量发展”主题研讨会现场。 人民网 黄盛摄 “健康”一头牵系着人民群众的“幸福之根”，一头连接着经济社会的“稳定之源”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部