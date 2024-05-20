5月17日，由民航中南局和香港民航处联合主办、国泰航空承办的“湾区逐梦，青春同行”粤港澳大湾区民航青年交流项目正式启动。本次活动旨在连接大湾区优秀民航青年，促进湾区民航人才交流与发展，推进大湾区民航业实现高质量发展。

粤港澳大湾区民航青年交流项目启动（受访者供图）

国泰集团行政总裁林绍波则在发言中表示：“作为本次活动承办方，国泰航空高度重视大湾区市场发展，积极发挥‘植根香港、背靠祖国、联通世界’的角色优势，为推动大湾区民航业高质量发展贡献力量。国泰航空希望与各方共同搭建交流合作的桥梁，携手推动建设粤港澳大湾区成为新时代民航强国建设的先行区，为建设世界一流湾区提供有力支撑。”

据介绍，大湾区民航青年交流项目共有16家大湾区民航业单位参与，交流团队由大湾区45岁以下民航优秀青年代表组成。项目共计三期，首期活动由民航中南局带队赴港，交流团队在国泰航空、机场综合控制中心、香港货运站等地进行参观学习，并参与香港民航业讲座和专题座谈会等交流活动。第二期与第三期活动预计分别于今年6月、10月在华东地区、香港地区继续进行。

本次民航青年交流活动，是大湾区民航业交流协作的重要里程碑。在活动中，民航人才对两地民航的先进管理经验有了更加深入的了解，充分发挥了港澳在服务、管理专业化和内地产业、技术体系完备的优势互补。“此次活动不仅有助于推动港澳青年融入国家的发展大局，更助力未来民航各领域高素质复合型人才的联合培养，为粤港澳大湾区民航的高质量发展注入了全新的活力。”林绍波说。

(责编：曹淼、李源)

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