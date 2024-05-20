近日，《华夏银行股份有限公司2023年社会责任报告》（以下简称《报告》）正式发布。

华夏银行党委书记、董事长李民吉在《报告》致辞中表示，将坚守金融本源，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移走中国特色金融发展之路，精心做好“五篇大文章”，持续提高ESG治理能力，以金融血脉润泽实体经济，努力为金融强国建设作出应有贡献。

报告显示，2023年，华夏银行实现资产总额42547.66亿元，实现净利润263.63亿元，小微企业贷款余额达5849.73亿元，绿色贷款余额达2692.73亿元，公益捐赠总额达7057.93万元。

在服务实体经济方面，华夏银行立足服务国家区域战略全局，实施以京津冀、长三角、粤港澳为重点的“三区、两线、多点”区域差异化发展战略。截至2023年末，华夏银行京津冀地区贷款余额达5608.32亿元；长三角地区贷款余额达6908.54亿元；粤港澳大湾区贷款余额达2527.91亿元。

华夏银行参加2023年中国国际服务贸易交易会。（受访者供图）

在推进零售业务数字化转型方面，华夏银行构建数字化客户经营体系、打造数字化经营平台、创设产业数字金融模式，实施数字化客户经营“速赢项目”，积极探索数字化经营的零售业务最佳实践，为广大用户提供更便捷、高效、安全的金融服务体验。

在扎实推进人才队伍梯队建设方面，华夏银行以提升员工专业能力为核心，构建分层分类的培训体系，为员工提供自我价值实现平台。2023年，该行开展员工培训7829期，其中涵盖社会责任内容的培训2124期。

在消费者权益保护方面，华夏银行提升投诉工作管理水平，丰富公益教育宣传形式，提升消保工作水平。2023年累计开展公众教育活动15570次，公众教育受众4230余万人次。

在支持生物多样性保护工作方面，华夏银行通过金融力量防控投融资活动对生物多样性产生的风险，并创新金融产品支持生物多样性保护，推动生态价值提升，为实现生态可持续发展贡献金融力量。此外，该行还十分注重自身运营对环境影响，大力提倡绿色办公、绿色采购，投身绿色公益，鼓励绿色出行，促进绿色交易，推动社会公众形成绿色生活方式。2023年，华夏银行电子交易笔数为630328.53万笔，主要电子渠道交易替代率达99.58%，ETC卡签约客户数达到了270.37万户。

华夏银行开展风电租赁项目。（受访者供图）

在保障网络与信息安全方面，华夏银行重点加强安全防护体系建设，强化数据安全管理和技术工具运用；同时下大力气提升对个人信息保护和数据安全防护工作水平，为客户提供安全、贴心的金融服务。2023年，通过现场面授、视频会议和线上直播等多种方式，开展网络安全培训14次，累计参与培训人数1万余人。

华夏银行开展反洗钱主题宣传活动。（受访者供图）

未来，华夏银行将继续恪守“可持续 更美好”品牌理念，本着“和以致远 善行华夏”的履责愿景，积极践行国有金融企业的使命担当，携手社会各界，不断加快建设成为有特色、有质量、有竞争力的全国性股份制商业银行，为推进中国式现代化和金融强国建设贡献力量。

(责编：董童、李源)

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