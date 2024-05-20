持续布局电气化 保时捷为中国用户搭建本土化用车生态
作为全球知名的跑车制造商，“高品质”是保时捷一直以来的标签。如今，随着全球汽车产业的转型升级，保时捷紧跟时代步伐，积极布局电动汽车市场。
近日，记者探访了位于上海的保时捷体验中心，在诸多车型中，保时捷首款纯电动跑车Taycan非常引人瞩目。据了解，在保时捷，电动车必须接受与内燃机跑车一样严格的测试。除了卓越的性能之外，一个关键要求是日常实用性，在各种气候条件下都不能打折扣。
“从-41℃到53℃，从极地积雪到炙热峡谷，新款Taycan在极限的测试环境下展现了对恶劣驾驶环境与路况的应对能力，更展示了热管理系统在极端条件下的可靠性，以及充电性能的突破升级。”保时捷品牌负责人介绍说。
除了新款Taycan外，作为保时捷旗下的第二款纯电动车系，全新纯电动 Macan 于2024年北京车展正式发售。这是保时捷基于纯电动平台 PPE 全新开发的首款车型。保时捷在开发全新纯电动车型时，重点关注其驾驶动态的呈现，力求在电气化时代为消费者带来一如既往的驾驶体验。
需要注意的是，在电气化背景下，保时捷不仅致力于保持产品的可靠性和技术先进性，还更加注重为中国用户打造全方位的用车服务体验。为了实现这一目标，保时捷围绕中国市场特点和用户需求搭建了本土用车生态，为车辆使用阶段提供服务解决方案，满足中国客户在电气化时代的出行偏好。
“今年保时捷迎来其产品攻势最强劲的一年，多款备受瞩目的新款车型纷纷投入市场，为客户带来前所未有的体验与惊喜。每一款车型的革新都凝聚着保时捷对产品品质的一贯追求与坚守。”上述负责人补充道。
他表示，未来，随着电气化的深入发展，车辆品质和可靠性对消费者来说愈发重要。保时捷还将继续从客户需求出发，以电气化技术为引领，持续推出高品质、高性能的跑车，并进一步完善出行服务网络。（记者 张真齐）
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