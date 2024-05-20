原标题：第六届徐工国际客户节盛大开幕

5月18日，在中国工程机械之都江苏徐州，第六届徐工国际客户节正式拉开帷幕。来自全球60多个国家超过1200余名客户走进徐工、牵手徐工，亲身感受徐工“五化”转型升级打造的新质生产力及特色现代化产业体系的崭新风貌，共迎“志者同行·共创未来”的高光时刻。

徐州市市长王剑锋，徐州市副市长吴卫东，徐州市政府秘书长周天文，徐州经济技术开发区党工委书记陈堂清，徐州经济技术开发区管委会主任梁伟，中国信保江苏分公司副总经理张虹玮，徐工集团、徐工机械董事长、党委书记杨东升，徐工集团总经理孙雷，徐工机械总裁陆川等领导出席开幕式。

全球最大的轮式起重机制造基地内，舞龙舞狮夹道相迎，不同型号的“大咖”产品纷纷前来“坐镇”，在蓝天白云映衬下，钢铁臂膀光泽凛冽，队伍严阵以待，以高规格的产品礼仪，向全球客户致以最崇高的敬意。

王剑锋出席开幕式，并代表市委、市政府和全市人民向海内外嘉宾的到来表示热烈欢迎。他说，徐工的蓬勃发展离不开徐州的呵护和滋养，徐州的繁荣兴盛得益于徐工的助力和赋能。徐州期待着更多海内外企业洽谈合作、投资兴业，携手共创美好未来。

杨东升在致辞中表示，徐工至今已经有81年的发展历史，是中国工程机械产业的开创者和引领者，是徐州市“一号产业”的链主企业。徐工将扛起“工程科技引领，装备美好未来”的使命愿景。在新一轮科技革命和产业变革中，大力推动人工智能技术应用，以安全可靠、先进高效、节能环保的产品和服务，赋能全球客户，共建人类美好家园。徐工愿与全体合作伙伴一道，领航攀登、永不止步，以诚信共赢和互利协同，实现价值共同增长、携手发展成功。

“很荣幸受邀参加本次的产品交付，作为徐工的长期合作伙伴，希望未来能一如既往地和徐工携手共进，共同发展，共创辉煌。”随着产品车队的车头缓缓驶入，搭载着目前中国出口最大吨位全地面起重机XCA3000BR精彩亮相并成功交付南美客户。这台为风电设计应运而生的产品风电吊装能力行业最强，吊载性能全面覆盖行业竞品，10轴底盘实现“转场无忧”。

走进起重机械展区，新晋“全球第一吊”XCA4000“全球第一吊”接受全球客户检阅；矿山机械展区，钢铁巨擘成为“吸睛之王”，令客户震撼之余迅速形成抢单热潮；新能源产品展区现场，数十款新能源产品列队，展现高智能化、节能经济、低碳环保的创新成果……

当“大国重器”遇上汉风文化，又会擦出什么样的火花？活动现场，一批身着现代科技感徐工工装的演员以舞蹈的形式，展现徐工“智改数转网联”董事长“一号工程”，舞出徐工以向“新”前行、向“质”突破、向“实”发力的精神，完美诠释汉风文化与徐工元素的跨界融合。

“又进球了，精彩！”走进动态展示区，在工作人员的指导下，来自澳洲的客户正在体验越野吊产品复合动作性；另一边，第二次来到徐工的“老铁”经销商成功操纵新能源车型进行投篮和水桶绕桩，他连声称赞“Really exciting”！

据悉，本次盛会徐工将有一系列重磅行动：首创场景营销新模式，各类产品成套化施工解决方案的集中展示，为海外客户奉上一场精彩绝伦的工程机械视听盛宴；各主机公司开门迎宾，邀请全球客商走进智能生产线，目睹大国重器“智能智造”过程，体验徐工在市场服务领域的实力与诚意。此外，新款产品重磅发布、两汉文化游览体验等特色环节，也将让海外来宾体验大国重器、品味古风汉韵，全面展现江苏徐州更高水平开放型经济新优势。

本届客户节在举办前五届徐工国际客户节成功经验的基础上，全面提档升级，将以徐州主会场为核心，以德国、土耳其、日本等海外分会场为站点，辐射全球，成为行业领先的顶流盛会，再一次向世界展示徐工高质量发展成果，展现今日徐州朝气蓬发、魅力四射，凸显“中国智造”向价值链更高端攀升的战略眼光，为中国经济注入澎湃的新动能。

(责编：董童、李源)

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