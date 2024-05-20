近日，第六届人民网内容科技创业大赛暨湖里区科创产业发展环境推介会在厦门举办，厦门市专精特新企业服务联盟揭牌仪式在活动期间进行。

活动现场

据悉，该联盟是根据2023年中央经济工作会议精神，充分整合人民网“五大价值”和中信银行综合融资优势，以推动经济实现质的有效提升和量的合理增长为目标，由中信银行厦门分行和人民网（厦门）内容科技产业园发起成立，旨在全方位促进中小企业专精特新发展，推动构建资本结合、事业融合、资源整合的发展新生态。

自联盟成立以来，中信银行厦门分行和人民网（厦门）内容科技产业园积极整合政府渠道和中信集团协同资源，推动联盟相关合作单位深入园区、商协会和街道，面向优质中小企业宣讲各项综合服务政策。联盟成立半年以来，已多次开展科创金融服务及政策申报辅导宣讲活动，为企业提供数字化转型辅导、投融资咨询，并联合知名资本方创新性举办企业路演活动，为企业精准匹配投资机构，链接行业上下游。

中信银行厦门分行举办“创投中小，有信致远”主题论坛暨医疗器械行业企业路演活动

中信银行厦门分行副行长汪涛表示，作为联合发起单位， 中信银行厦门分行紧密围绕厦门市“4+4+6”现代产业体系精准发力，将具有战略新兴、科技创新特征的专精特新客群纳入分行重点服务范围，围绕企业初创期、成长期到成熟期各阶段的金融需求和非金融需求，在量身定制专属融资服务方案的基础上，更是希望能够通过联盟平台联合更多的投资机构及服务机构为企业解决更多发展过程中各种难点和痛点。

后续联盟将计划组织按期举办企业路演、行业沙龙、链主对接等丰富的主题活动，不断强化联盟和中信集团服务专精特新的品牌效应，打造具有厦门特色的专精特新企业服务体系，为厦门经济社会的高质量发展注入中信力量。

(责编：曹淼、李源)

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