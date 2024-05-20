前4个月全国财政收入保持恢复性增长
2024年05月20日18:55 | 来源：新华网
小字号
新华社北京5月20日电（记者申铖、韩佳诺）财政部20日发布数据显示，今年前4个月，全国一般公共预算收入80926亿元，同比下降2.7%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2%左右，继续保持恢复性增长态势。
分中央和地方看，前4个月，中央一般公共预算收入35250亿元，同比下降6.2%；地方一般公共预算本级收入45676亿元，同比增长0.1%。分税收和非税收入看，前4个月，全国税收收入66938亿元，同比下降4.9%，扣除特殊因素影响后可比增长0.5%左右；非税收入13988亿元，同比增长9.4%。
财政支出方面，各级财政部门加强财政资源统筹，加快预算下达和增发国债资金使用，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障。同时，优化财政支出结构，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，集中财力办大事。
数据显示，前4个月，全国一般公共预算支出89483亿元，同比增长3.5%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出11268亿元，同比增长10.5%；地方一般公共预算支出78215亿元，同比增长2.6%。
从主要支出科目来看，前4个月，教育支出13485亿元，同比增长3.1%；科学技术支出2842亿元，同比增长3.6%；文化旅游体育与传媒支出1076亿元，同比增长5%；社会保障和就业支出15702亿元，同比增长3.8%；城乡社区支出6886亿元，同比增长11.5%；农林水支出6735亿元，同比增长12.7%。
全国政府性基金预算收支方面，前4个月，全国政府性基金预算收入13484亿元，同比下降7.7%；全国政府性基金预算支出22198亿元，同比下降20.5%。
(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 院士专家创新成果展示与转化对接会在浙江桐乡举行
- 人民网北京5月20日电 （记者王震）5月18日，在乌镇院士之家开家四周年之际，院士专家创新成果展示与转化对接会主题科学咖啡馆活动在浙江桐乡举行。 据介绍，本次活动以“聚才建圈强链”为主题，旨在搭建院士专家创新成果展示推介、转化对接平台，促进科技创新与产业创新双向赋能，为培育发展新质生产力提供强劲动能。…
- 评论
- 关注