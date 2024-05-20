人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）日前，在第一届能源新质生产力发展战略研讨会暨第二届能源经济学术研讨会上，与会嘉宾表示，要加快技术创新，推动规模能源清洁化、清洁能源规模化、能源体系智能化，助力新型能源体系建设和能源绿色低碳转型，推动“双碳”目标实现与经济高质量发展。

中国工程院院士凌文表示，我国能源产业高速发展支撑了我国经济快速发展，稳定可靠的能源供应是我国全面建设小康社会的重要支撑。我国能源绿色转型，要推动规模能源清洁化，加快煤炭等传统化石能源的清洁化利用，降低污染物排放；推动清洁能源规模化，不断提高新能源、可再生能源的效率，大幅降低其成本；推动能源体系智能化，打造多种能源耦合互补、高效利用的智能能源系统。

具体到煤炭行业，中国煤炭工业协会副秘书长张宏表示，随着我国新能源与可再生能源快速发展，对煤炭等传统能源的替代加快。与此同时，新能源发电量所占比重增加，新能源发电的波动性、不稳定性也对煤炭、煤电等传统能源提出了更高的要求。煤炭、煤电在支撑能源安全保障的同时，增加了应急保障和调峰的功能，对生产供应弹性要求越来越高，市场供需的波动性增大，倒逼煤炭增加生产供应弹性，增加产能储备和弹性生产能力，兜住能源安全底线。

“目前，煤炭是我国能源安全保障的‘压舱石’和‘稳定器’。随着非化石能源发展，其地位将逐渐向兜底能源过渡，其用途也将由燃料动力向原料转变。”国家发改委能源研究所原所长戴彦德认为，我国实现碳中和目标的路径，发展可再生能源是根本，提高能源转换率是关键，转变经济增长方式是前提，提高民众意识是基础，科技创新是保证，构建新型电力系统是核心。

中国煤科规划院副总经理朱拴成表示，构建煤炭产业新质生产力的本质是发展先进生产力，其特点是创新，关键在质优。当前，新型信息基础设施建设升级，新一代信息技术广泛运用，推动了煤炭行业转型升级。随着数字化转型程度加深，头部煤炭企业利用自身数字化能力向行业赋能。煤炭行业数字化自建模式正发生改变，煤炭企业可以依托行业级平台通过购买服务方式，享受高标准的数字化服务。随着煤炭企业数字产业化发展持续提速，煤炭业数字化转型趋向以数据价值为驱动，煤炭行业百万传统矿工将向“新型矿工”转型。

构建新型能源体系也离不开学界的力量。中国矿业大学校长宋学锋表示，长期以来，学校在煤炭与新能源耦合发展路径、能源绿色转型机制等方面开展了一系列研究，取得了一系列成果。希望以此为契机，深化学校与社会各界交流合作，助力能源强国建设。

(责编：申佳平、吕骞)

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