“一杯咖啡，满电出发”。在深圳市区，不少新能源车充电站挂起了这句标语，这是深圳打造“超充之城”的口号，也是深圳瞄准充电基础设施这一关键环节，向建设“新一代世界一流汽车城”迈出的一大步。

“高质量发展调研行”中，记者来到深圳市巴士新能源有限公司深康充电站，实地感受超充里的“深圳速度”。

图为深康充电站超充桩。程远州摄

打开“i深圳”App，选择距离最近的超充站，扫描充电桩上的二维码后提枪加电，车载屏幕上，续航里程便以几乎1秒1公里的速度增加……深康充电站站长黄睿一边演示一边介绍：“一辆家用汽车使用慢充桩充满电大概要七八个小时，快充桩要一两个小时，而使用超充桩在10分钟左右即可充电80%以上。”

“采用液冷充电终端，可实现充电5分钟续航250公里。”深圳巴士新能源有限公司运营部经理叶锡东介绍，深康充电站是深圳市目前规模最大、设施最全、功能最丰富的“司机之家”示范充电站。充电站每日为1300辆新能源车提供优质、高效、便捷的充电服务，年服务车次达40万辆，年充电量超1200万度。

叶锡东介绍，该站将光伏站、储能站、电动汽车充放电站融为一体，实现了“多站合一”，可以根据实时天气、电价、新能源车电池状态等信息，实现站内光伏、储能、汽车充电放电统一管理和智能调度，形成局域微电网、虚拟电厂。

据了解，深圳自2023年6月推出首个全液冷超充示范站并宣布启动“超充之城”建设，重点围绕机场、高铁枢纽、市政公园、核心商超、高速服务区等，打造供需匹配、适度超前、技术领先的超充网络。截至4月30日，全市已累计建成超充站362 座，实现超充站、充电枪数量超过加油站、加油枪数量。

图为正在深康充电站充电的电动车。程远州摄

深圳还发布了《电动汽车超级充电设备分级评价规范》和《电动汽车集中式公共充电站设计规范》，于4月1日起正式实施。这也是全国首次发布的超充设备分级评价和超级充电站设计地方标准，在行业内率先提出“超级充电设备”“全液冷超充设备”等术语定义，并确定超充设备单枪额定功率不低于480千瓦。

当下，深圳新能源汽车产业正在形成龙头企业引领、产业链高度配套、上下游高度协作的发展格局。截至2024年4月底，深圳市新能源汽车已超100万辆，新车电动化渗透率逾6成。在充电设备制造领域，英飞源、永联等11家企业在全国市场占有率超50%。

随着超级充电模式的推广，充电效率大幅提升，充电量也快速增加。南方电网深圳供电局的数据显示，今年1-4月，深圳新能源汽车累计充电量9.2亿度，同比上升4.6%。

值得一提的是，随着新能源车越来越多，汽车与电网之间的融合互动在应用层面也有了更为现实的意义。

5月15日，深圳供电局组织全市1473辆新能源汽车在不同场站分别通过“有序充电”“反向放电”响应电网削峰需求，涉及充电桩1.5万支，削峰电量规模达4389度。“反向放电”让每辆新能源车成为“能源中间商”，车辆在夜间电费低谷期充满电，在日间电费高峰期放电给电网，从而赚取电价差。

深圳供电局测算，假设深圳现有新能源车全部具备反向放电功能，车载电池的储能潜力可达5000万度，最大可控负荷超300万千瓦，相当于5台中型燃煤发电机组的体量。

来源：人民日报客户端广东频道程远州 孙振

(责编：罗知之、陈键)

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