丁乐

原标题：高质量发展调研行｜海陆空口岸“进出”忙 外贸展现勃勃生机

在航线密集的南沙海港，一辆辆国产汽车登轮而上发往海外；在喧嚣忙碌的广州国际港，一列列特色中欧班列加速驶出；在飞行繁忙的广州白云国际机场，一批批消费品跨境而来装点更美好生活……粤港澳大湾区热土上，海陆空口岸涌现出勃勃生机。

5月上旬，一艘载有3200余辆国产新能源汽车的外贸滚装船，驶离广州南沙汽车口岸，前往南美洲。上汽通用五菱汽车股份有限公司出口业务经理陈琼瑶说：“今年前4个月，我们在南沙汽车口岸的出口业务同比增长约25%，稳步上升。”

广州海关所属南沙海关关员对出口汽车进行监管。（受访者供图）

今年一季度，广州市汽车、汽配出口额分别增长1.6倍和14.4%；“新三样”整体释放强劲动能，相关出口额同比增长90.6%。高端制造业等新质生产力相关产业正逐渐成为广州外贸转型的强力引擎。

得益于南沙丰富的物流资源和便利的通关环境，珠三角新动能不断迸发，双循环新发展格局加速构建。

5月13日，一艘轮船停靠南沙港，装载约1500吨泰国新鲜榴莲的近百个冷鲜集装箱被快速卸船。经此进口的水果种类日益丰富、源源不断，让国内消费者实现更多“舌尖自由”。

目前，南沙港通往“一带一路”共建国家的外贸航线多达130余条，与泰国、柬埔寨等东南亚水果主要产地的航次更是频繁密集。今年前4个月，南沙口岸进口生鲜水果超16万吨。

从海港到内陆，汽笛声阵阵。前不久，首列广汽传祺汽车出口班列开往欧洲，“广东制造”国产汽车出口再添新通道。通信设备专列、液晶电视专列、白色家电特色专列……今年前4个月，广州车站海关监管开行广州国际港出口班列141列，发运标箱1.5万个，货值37.38亿元，发运标箱数和货值同比分别增长15.94%和7.85%。

广州海关所属广州车站海关关员对中欧班列出口货物进行监管。（受访者供图）

广州车站海关监管科科长谢婉琳说：“今年以来，广州国际港中欧班列出口的电子产品等珠三角优质制造业产品占比明显增加，班列运营质增量稳，服务共建‘一带一路’。”

空港的繁荣同样见证着珠三角外贸高质量发展，展示着进一步对外开放下，国内外消费者更好“买全球”“卖全球”的互惠共享美好图景。

5月15日一早，广州白云机场综合保税区的跨境电商直购进口监管仓内5条分拣线同时启动，忙碌的分拣线一头连着场内卸货口，一头连着国内配送车辆。一批批装着日韩化妆品、欧美箱包服饰的小包裹，将被送往全国各地的消费者手中。

“为做好今年‘618’大促准备工作，我们提前了解电商平台的促销策略和预计数据，评估通关高峰，提前与海关对接，进一步提升消费者的‘海淘’体验。”广州中远海运电商供应链管理有限公司关务经理孙云波介绍，目前公司跨境电商进口量逐步上升，每日订单量约1.3万单，比平时增长约15%。

广州白云机场海关关员对新产季进口车厘子进行监管。（受访者供图）

目前，广州市吸引多个跨境电商龙头企业开展业务，各类型跨境电商企业超1000家，形成了一个从政策优惠、平台集聚到物流便捷、金融创新的完整跨境电商生态圈。今年前4个月，广州白云机场海关已累计监管跨境电商零售进出口清单1.43亿票，同比增长超6成。

物畅其流百业兴。广州海关支持建设“大湾区航空货站”，有机链接南沙海港与机场空港两大枢纽港，助推广州中欧班列以“铁－公－水”的跨境联运方式打通“中亚－广州－东南亚”物流通道，加快推动在南沙形成辐射内陆、覆盖湾区、联通全球的立体物流枢纽网络。

广州海关副关长李宇表示，当前，粤港澳大湾区外贸发展呈现新质生产力相关产业动能十足、对外开放平台动力强劲、新业态集聚发展等趋势。下一步，广州海关将持续推进智慧海关建设和“智关强国”行动，推行16条促进新质生产力发展措施，持续优化口岸营商环境，服务推动高水平开放、高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)

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