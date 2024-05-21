海洋蕴藏着丰富的资源，从古到今，人们对于海洋的探索，从未停歇。

“高质量发展调研行”中，记者走进珠海云洲智能科技股份有限公司（简称“云洲智能”），看看人工智能如何助力海洋探索。

“高质量发展调研行”中，记者走进珠海云洲智能科技股份有限公司。曾俊荣摄

云洲智能成立于2010年，是我国无人船艇行业的探路者，拥有授权专利490多项，涉及智慧水域管理、海洋工程、公共安全、科技文旅等领域。

“海洋环境复杂多变，不适合人工作业，却是无人船艇大显身手的主战场。”云洲智能总经理成亮表示，“相比于传统作业模式，无人船艇具有低风险、低排放、低成本，高覆盖、高性能、高效率等特征，是‘看得见、摸得着’的海洋新质生产力。”

在云洲无人船艇岸基指控中心，工作人员正在开展无人船的水下探测任务执行演练。王云娜摄

随着无人船艇规模化应用日趋成熟，从新装备，到新技术，再到新场景，不少海上作业模式发生颠覆性的变革。

在海洋调测领域，采用“1艘作业母船+5艘海洋测量无人船”的集群测绘作业模式，55天完成了28000公里的海上测绘，对比传统500吨级的测绘船，工作效率提升了5倍，能源成本节省超过90%。

在海洋油气领域，安防巡逻无人艇进行物资运输、水面巡逻、水下探测等，一举打破了过去几十年海上石油平台只能依靠大型船舶补给物资和巡逻水面的局面，人员成本降低80%，燃油成本节省91%，每年节省成本约1000万元。

在海上安全领域，安防巡逻无人艇能替代常规执法艇进行夜间巡航执法，解决了夜间巡航高危险、高强度、难取证等问题。

“人工智能与海洋的融合，创造了更多可能性，无人船艇是以新质生产力推动海洋产业高质量发展的生动实践。”中国科学技术发展战略研究院研究员丁明磊表示，广东作为海洋大省，拥有全国最长的大陆海岸线，优势得天独厚，能够为践行海洋强国战略作出有力支撑。

加快建设海洋强省，广东蓝色引擎动能澎湃、潮头正劲。数据显示，广东海洋生产总值连续29年居全国第一。广东省自然资源厅党组书记、厅长胡建斌表示，“用好海洋资源，全面建设海洋强省，打造海上新广东，是广东迈向现代化的重要潜力所在、空间所在。”

来源：人民日报客户端广东频道姜晓丹 王云娜

(责编：罗知之、陈键)

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