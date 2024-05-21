近日，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿寿险公司”）推出智能理赔新模式：从理赔申请到赔款到账，全流程无人工参与，理赔结果“立等可取”， 真正实现了7*24小时不间断理赔服务。

从智能拍照、智能识别、智能审核到智能采集，新模式涵盖了理赔服务的核心环节，各流程节点的全线智能化打破了理赔服务对人工的依赖。同时，新模式具备智能识别管控风险及模型自我迭代学习能力，实现了运行、风控、迭代的生态闭环。

据中国人寿寿险公司相关负责人介绍，中国人寿寿险江苏分公司是智能理赔全流程无人工作业模式的首家试点单位。截至目前，已有江苏、上海、广东、广西等四个省市推行智能理赔全流程无人工作业模式，覆盖未成年人呼吸道感染、动物伤害等典型医疗场景。新模式上线以来，中国人寿寿险公司已为多位客户提供了无人工理赔服务，用智能科技为客户带来优质体验。

近年来，中国人寿寿险公司着力推动服务入口多元化，通过寿险APP、微信平台、线下柜面等多种渠道随时随地为客户提供服务。与此同时，通过科技赋能与协同合作，公司积极探索服务新场景新模式新动能，推动运营服务的高质量发展。

在无经验可借鉴的情况下，中国人寿寿险公司主动拥抱数智科技。“未来，公司将持续深耕科技赋能转型升级，持续优化智能理赔服务模型，着力攻克理赔审核中资料差异大、标准化程度低、结构化难度高等痛点、堵点，为行业贡献更多数智时代的理赔服务方案。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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