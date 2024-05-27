原标题：全国城市生活垃圾分类工作现场会在宁波召开

5月22日，住房城乡建设部在宁波市召开全国城市生活垃圾分类工作现场会。据悉，目前，全国21个省（自治区）、173个城市出台了垃圾分类方面地方性法规、政府规章。全国地级及以上城市居民小区垃圾分类覆盖率达到92.6%。

会议强调，要着力抓好可回收物回收利用。放手发动群众，积极探索“一袋式”上门回收模式。加快建立可回收物交投点、中转站、再生资源分拣中心三级体系，推进生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点“两网融合”，促进可回收物应分尽分、应收尽收。抓好大件垃圾回收利用，建立健全服务体系，打通群众投放难的卡点堵点。要调整优化分类方式。充分考虑群众接受度、便利度，优化分类方式、标准、要求，提高群众参与垃圾分类积极性。要强化科技赋能。用好焚烧处理方式，把垃圾转化为电能、热能。加大科技攻关力度，研发小型适用焚烧技术和设备，促进垃圾就地就近处理。

会议指出，要抓好示范创建。指导15个地级及以上城市，打造各具特色的垃圾分类示范样板，尽快形成可推广、可复制的典型案例。要抓好县级市试点。探索不同地域简便易行分类模式，推进县级城市垃圾分类，持续扩大垃圾分类制度覆盖面。

会议强调，要加强志愿服务。进一步发展壮大志愿者队伍，完善志愿服务机制，健全志愿服务体系，引导带动更多居民养成垃圾分类好习惯。要营造浓厚氛围。以第二届全国垃圾分类宣传周等活动为契机，推动垃圾分类进社区、进家庭、进学校、进企业、进机关、进商超、进宾馆、进窗口、进军营，让垃圾分类理念深入人心。要注重宣传实效。加强“一对一、面对面”宣传引导，让居民听得懂、记得住、能认同。抓早抓小开展校园宣传，以生动活泼的方式引导青少年参与垃圾分类教育实践。

会议指出，要强化省级统筹协调作用，落实城市主体责任，构建人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享的垃圾分类生动局面。要建立长效机制，加快地方立法，强化可回收物回收利用体系建设，促进企业科技创新，研究谋划“十五五”垃圾分类专项规划。

会议还要求，加强建筑垃圾治理工作，要坚持疏堵结合、标本兼治，抓紧解决建筑垃圾治理突出矛盾，坚决遏制非法倾倒行为。要以方便群众为出发点，设置住宅装修垃圾投放点，为装修垃圾安排好出处。

与会代表现场观摩了宁波市鄞州区海创社区、海曙区可回收物分拣中心等生活垃圾分类示范点。浙江省、广西壮族自治区、宁波市、大连市、常熟市等地交流了经验做法。

(责编：董童、李源)

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