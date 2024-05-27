原标题：联通数科李广聚：深化数字化转型实践 加快发展新质生产力

5月25日上午，第七届数字中国建设峰会数字经济分论坛在榕城召开。大会以“推进数字经济创新发展，加快培育新质生产力”为主题，汇聚省部级领导、院士专家、业内大咖等重量级嘉宾，共同探索数字经济的未来图景。联通数字科技有限公司党委书记、董事长李广聚受邀参会，并与各界分享联通数科在推动政企数字化转型中的实践与成果。

探索数字化转型的最佳路径

打造全链条数字化服务能力

2024年《政府工作报告》首次提出“加快发展新质生产力”，重点强调深入推进数字经济创新发展。新质生产力的提出，为我国经济高质量发展提供了理论指导和主攻方向。在实现“新质生产力”的落地过程中，数字化转型起着至关重要的作用，成为企业释放新质生产力、提升竞争力的重要途径。

李广聚指出，中国联通作为数字信息运营服务国家队、数字技术融合创新排头兵，聚焦网络强国、数字中国主责，拓展联网通信、算网数智主业，加快发展新质生产力，助力数字经济繁荣发展。联通数科作为中国联通算网数智等数字化业务的能力单元与产品中心，全面推动云计算、大数据、物联网、人工智能、安全等关键领域技术突破和能力提升。打造了数据流通基础设施、联通云双引擎基座、“格物”物联网平台、“墨攻”安全运营平台、“资治”政务大数据平台、元景大模型体系等，拥有全链条数字化服务能力，为发展新质生产力提供新动能。

一站式服务企业数字化转型

以科技创新赋能新质生产力

IDC数据显示，2024年，中国企业数字化转型支出将达到3.1万亿元，相比2023年增长近20%，是中国经济增长的近4倍。面对新的发展形势，充分发挥政策和技术优势，是实现企业转型发展的关键。

李广聚表示，“在整个数字化转型进程中，数字政府的推进速度要比传统产业的数字化转型进程快很多。在企业层面，所有的数字化转型一定是基于转型能带来的实际收益，如成本降低、效率提升、生产更加安全等，所以联通数科始终致力于在数字化转型服务上助力不同行业客户真正实现效率提升、成本降低。”

近年来，联通数科作为行业的先行者，积极发挥自主创新能力和产品优势，深入拓展央国企、数字政府、智慧城市、新型工业化等领域，在咨询规划方面，做强企业数字化转型端到端咨询服务，提供一整套央国企转型方法论、工具和专家团队；在运营服务方面，沉淀以5G+云大物智安链为基础的智慧运营服务能力，提供智能化运营工具平台和全国一体化支撑运营体系；在数智化产品方面，打造行业领先的“同舟”数字化使能平台，提供一站式的企业数字化工具舱，聚焦业务、数据、智能、技术、运维、信创六方面，支持“端到端、一站式、松耦合、可定制”的产品及服务交付模式，助力打造数字原生型企业。推出的“1+1+M”联通元景大模型体系，基础语言模型已布局10亿、70亿、130亿、340亿、700亿、1800亿多个参数版本，同参数级性能达到业界先进水平。具备声、图、文、视频4模态能力的多模态模型，支持面向多场景的快速定制能力。

此外，在5月25日的工业互联网产业生态大会上，联通数科总裁、中国联通人工智能创新中心主任朱常波正式发布“联通元景大模型MaaS平台”，将为企业提供更懂行业的MaaS服务，助力千行百业快速构建行业大模型、企业大模型及专属应用。联通数科高级副总裁、数据智能事业部总经理宋雨伦博士重磅发布两项服务数据流通利用基础设施的成果：“联数网”和“可信数据资源空间”，两项能力共同打造端到端数据服务体系，助力数据要素价值释放。联通智慧足迹总经理李振军发布“联通元景经济大模型”，致力为经济领域的工作者提供身边的经济助手乃至AI经济学家。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经