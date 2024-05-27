人民网北京5月27日电 （记者车柯蒙）近日，第四届中国IDC行业DISCOVERY大会在北京举办。据了解，本次大会围绕AI大模型时代下的超大规模智算集群发展、高效能算力芯片发展趋势、确定性网络重要支撑作用、算力+能源协同发展等话题展开讨论，院士、专家、学者、行业领军者等共同探讨算力行业发展未来。

当前，ChatGPT加速推动人工智能时代的到来，尤其是大模型的发展，对GPU智算、网络、存储等算力产业的每一环的都提出了新需求与新挑战。

中国工程院院士、紫金山实验室荣誉主任兼首席科学家刘韵洁院士表示，面向AI大模型时代，需要计算、网络、存储协同发展，构建高性能算力底座，实现超大规模集群万卡协同。在此背景下，确定性网络有望解决传统互联网拥塞无序的问题，推动互联网从“尽力而为”到“确保所需”技术体系变革，能够满足工业互联网、东数西算、人工智能大模型等典型场景的网络需求。

在人工智能飞速发展的背后，能源消耗问题也日益凸显。国务院原参事、国家能源专家咨询委员会副主任徐锭明表示，超级AI的发展将成为电力需求的“无底洞”。AI正在赋能能源转型，同时AI必将推动能源革命。能源革命必须面向“双碳”目标，构建以新能源为主体的新型电力系统，一靠氢能、二靠储能、三靠智能。

在巨大的AI能耗驱动下，高效能算力芯片显得愈发重要。清华大学集成电路学院助理研究员朱建峰博士指出，通用计算芯片的主流架构，计算资源利用率低，占比低，难并行。在后摩尔时代，联合封装、工艺、架构创新，发展新型计算芯片架构已成为主流共识。

作为承载算力底座的数据中心，在AGI时代也面临向智算中心迭代的挑战。世纪互联创始人、中关村超互联新基建产业创新联盟理事长陈升先生在现场演讲中表示，AI的终极目标是打造一个超越互联网的下一个全新网络信息空间（CyberNext）。通用计算为主的传统IDC迎来挑战，必须加速演进到面向大模型的AIDC，对GPU硬件（供应链）和软件生态做到“两手抓”。

面对算力、电力、算法等瓶颈，矩阵起源创始人兼CEO王龙先生表示，打造全新的AI-Native服务平台势在必行。

不仅仅是底层基础设施，AI Infra架构在大模型时代也面临融合创新。互联科技实验室AI Platform研发负责人张先国指出，面向AGI时代，在更多算力节点和更多异构资源的场景下，基于新的经济和激励形态下的Scale-Out分布式架构体系，世纪互联正式启动了超互联未来（CyberNext）实验局（0.1版）的研发和部署，从不同方面验证了城域范围内多节点分布式训练、跨区域模型和数据集高速分发、集群算力动态调度、数据和模型安全等的可行性。

在超大规模智算集群设计与实践方面，基流科技创始人兼CEO胡效赫先生认为，超大规模智算集群核心面临几大痛点：可靠性降低、复杂性提高，问题难定位、解决时间长。基于此，在考量GPU集群设计时要做到三个“互联”：机架内互联、数据中心互联、跨数据中心互联。

AI技术的迅猛发展离不开开源技术的助力，从产业落地到开发应用，更好的开源生态能加速AI技术的创新和迭代速度。开源中国董事长马越认为，通过开源模型可以降低AI门槛，普惠千行百业。

据悉，世纪互联为加快AIDC战略转型，在近日完成对数据智能技术和产品提供商——矩阵起源的千万美元PreA轮融资的领投。自2023年提出“ALL in AI”战略、加快实施AIDC转型步伐，除了打造满足AI需求的超级计算集群，提供交钥匙人工智能数据中心（AIDC），世纪互联同时在AI Native Infra&Platform领域大力投入，致力于为企业提供高效、可靠的人工智能基础设施和平台服务。

(责编：王仁宏、高雷)

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