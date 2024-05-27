新华社北京5月27日电（记者魏玉坤）国家统计局27日发布的数据显示，4月份，全国规模以上工业企业利润由3月份同比下降3.5%转为增长4%，增速回升7.5个百分点，企业当月利润明显改善。

统计数据显示，1至4月份，规上工业企业利润同比增长4.3%，增速与1至3月份持平，继续保持平稳增长。

工业企业营收增长加快。前4个月，规上工业企业营业收入同比增长2.6%，增速比1至3月份加快0.3个百分点。从当月看，4月份规上工业企业营业收入由3月份同比下降1.2%转为增长3.3%，增速回升4.5个百分点，回升幅度较大，有力带动企业盈利改善。

超七成行业利润实现增长。前4个月，在41个工业大类行业中，有31个行业利润同比增长，占75.6%，行业增长面比1至3月份扩大7.3个百分点。

装备制造业持续发挥支撑作用，消费品制造业利润增长加快。1至4月份，装备制造业利润同比增长16.3%，增速高于全部规上工业12个百分点，拉动规上工业利润增长4.7个百分点，是贡献最大的行业板块。前4个月，消费品制造业利润同比增长12%，增速比1至3月份加快1.1个百分点，其中4月份当月利润增长15.9%，回升态势明显，持续助推规上工业利润改善。

“总体看，1至4月份规上工业企业利润平稳恢复，但也要看到，国内有效需求仍然不足，外部环境依然复杂严峻，工业企业效益恢复基础仍需巩固。”国家统计局工业司统计师于卫宁表示，下阶段，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，加快发展新质生产力，促进产业提质升级，着力扩大有效需求，助力企业纾困解难，巩固增强工业经济回升向好态势，不断推动工业经济高质量发展。

(责编：卫嘉、白宇)

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