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我国首艘海岛（礁）综合地质调查船正式列装

2024年05月27日15:51 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，5月24日，我国首艘海岛（礁）综合地质调查船“海洋地质二十六号”在海南省正式列装，交由中国地质调查局海口海洋地质调查中心使用，将有力补充我国海洋地质综合调查装备力量，为海洋与海岛（礁）自然资源开发利用、海上工程建设及海洋经济发展提供支撑。

据介绍，“海洋地质二十六号”调查船于2020年10月启动立项，2024年4月完成综合试航，是我国首艘定位于海岛（礁）综合地质调查与研究的新型多功能科学调查船，隶属中国地质调查局。该船排水量1713吨，船身总长63.5米，配员34人，自持力35天，续航力3500海里；采用双机全回转舵桨推进，配有艏侧推装置、DP1动力定位系统，具有良好的稳定性、操纵性和适航性；配备海洋工程钻探系统、静力触探系统、多套地球物理调查系统及海洋作业支撑系统等32套先进海洋地质调查技术装备，可用于海洋工程勘察、海洋能源与矿产调查、海岛（礁）自然资源综合调查等多门类调查研究。

下一步，“海洋地质二十六号”调查船将锚定南海，开展以海岛（礁）综合地质调查为主的海洋地质调查研究，查清海岛（礁）位置、面积、开发利用与保护等现状及其变化情况，为构建自然资源日常管理所需的“一张底板、一套数据、一个平台”提供重要基础数据，探索加强海域海岛（礁）管理和开发，助力海洋强国建设。

(责编：杨曦、高雷)
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