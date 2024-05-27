人民网北京5月27日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，5月26日，2024年全国林草科技活动周在江苏南京正式启动，主题为“弘扬科学家精神 激发林草创新活力”。

据介绍，举办林草科技活动周，旨在深入实施全民科学素质行动，树立热爱科学、崇尚科学的社会风尚，加强国家林草科普能力建设，大力弘扬林草科学家精神，普及科学知识，促进科技创新和科学普及协调发展，展示林草科技创新成就，推动科技创新成果和科学普及活动惠及于民，提升公众生态意识和科学素养。

林草科技活动周是全国科技活动周的特色活动之一，至今已开展15年。今年林草科技活动周内容包括启动仪式、主会场活动、分会场活动和部分全国科技活动周重大示范活动等。

在主会场，举办了林草重点领域科技成果实物展示、林草科普作品展示、林草科普互动体验展示活动，以及树木标本馆、动物标本馆、中国林业史陈列馆等国家林草科普基地开放活动和南京林业大学博物馆系列专题展览。

(责编：杨曦、高雷)

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