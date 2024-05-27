近日，以“向新，共未来”为主题的中兴通讯第八届“创兴日”在深圳举行。来自运营商、合作伙伴、高校机构、行业联盟的知名专家学者齐聚一堂，围绕宏观趋势洞察、低空经济、无线智能未来、AI大模型、可持续发展及产业数字化生态等多个热点主题展开交流，共探数智时代发展新机遇。

中兴通讯董事长李自学在致辞表示，中兴通讯坚持核心技术自主创新，深化“连接+算力”战略布局，携手合作伙伴，积极赋能传统产业转型升级、培育壮大未来新兴产业，共同打造新质生产力。期待通过“创兴日”平台，与各界伙伴共同探讨创新之道，以创新为动力，携手推动产业高质量发展，共创美好数字未来。

深圳市通信学会理事长马君显表示：“创新是企业发展的动力源泉，是推动社会进步的关键要素。当今国际社会信息化、数字化与智能化技术的快速发展，以及全球化数字的迫切需求，这两种势头同时出现，使得我们比以往任何时候都更需要创新。今天‘向新’与合作的一小步，都将转化为推动信息通信和数字世界变革的内在力量，对更远的未来产生积极而深远的影响。“

中兴通讯高级副总裁、首席战略官王翔表示，当前处于加速变化和创新的时代，企业需要因势而动、顺势而为。中兴通讯期望通过“创兴日”平台，打造创新要素更加聚集、合作对接更加高效的良性创新生态，为产业的创新和发展贡献“中兴力量”。

在宏观洞察大咖视点环节，多位嘉宾分别就数字中国趋势、宏观经济洞察以及全球技术趋势等话题进行了深入分析和精彩演讲。在“通感算控一体化助力低空经济”主题论坛中，多位行业专家聚焦低空经济的发展，共同探讨如何通过通感算控一体化技术推动低空领域的创新与进步。在“无线的智能未来”主题论坛上，来自香港中文大学（深圳）、华中科技大学、浙江大学、东南大学、清华大学、北京交通大学的多位教授、学者分享了最新的研究成果，深入探讨无线通信技术在智能化浪潮中的新机遇与挑战。

在“创兴日”开幕式上，中兴通讯发布《800G C+L系统超大容量传输技术白皮书》，展示了该公司在光通信技术创新和可持续发展战略方面的最新进展和长远规划。

(责编：董童、李源)

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